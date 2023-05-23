Прибыль банка пермского бизнесмена за год снизилась

Банк «Урал ФД» бизнесмена Андрея Кузяева за год стал менее прибыльным
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, виды перми, банк урал фд
За год банк потерял больше миллиона рублей прибыли Фото:

Банк «Урал ФД» (АО КБ «Урал ФД»), подконтрольный структурам пермского бизнесмена Андрея Кузяева, за год сократил прибыль. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности опубликовано на сайте кредитно-финансовой организации.

«Прибыль за отчетный период: 415,6 млн рублей. Активы банка (всего): 23,7 млрд рублей», — указано в финансовой отчетности, подготовленной АО «Кэпт». В 2021 году банк получил прибыль в сумме 416,9 млн рублей, а его активы составляли 22,1 млрд рублей. В декабре 2022 года банки отразили высокую прибыль (342 млрд рублей), что в том числе связано с валютной переоценкой на фоне ослабления рубля.

URA.RU рассказывало, что пермским кредитно-финансовым организациям в прошлом году удалось улучшить позиции в общероссийском рейтинге банков. Сейчас, по данным ресурса banki.ru, банк «Урал ФД», занимает 128-е место.

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Банк «Урал ФД» (АО КБ «Урал ФД»), подконтрольный структурам пермского бизнесмена Андрея Кузяева, за год сократил прибыль. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности опубликовано на сайте кредитно-финансовой организации. «Прибыль за отчетный период: 415,6 млн рублей. Активы банка (всего): 23,7 млрд рублей», — указано в финансовой отчетности, подготовленной АО «Кэпт». В 2021 году банк получил прибыль в сумме 416,9 млн рублей, а его активы составляли 22,1 млрд рублей. В декабре 2022 года банки отразили высокую прибыль (342 млрд рублей), что в том числе связано с валютной переоценкой на фоне ослабления рубля. URA.RU рассказывало, что пермским кредитно-финансовым организациям в прошлом году удалось улучшить позиции в общероссийском рейтинге банков. Сейчас, по данным ресурса banki.ru, банк «Урал ФД», занимает 128-е место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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