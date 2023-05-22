Курганская команда пробилась в полуфинал высшей лиги КВН

23 мая 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Курганские юмористы пробились в полуфинал высшей лиги КВН Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Курганская команда юмористов «Джентльмены удачи» прошла в полуфинал высшей лиги КВН. Вел игру шоумен Тимур Батрутдинов. Информация об этом опубликована на сайте компании «АМИК». «Команды сыграли конкурсы: „Приветствие“, „Ситуация“ и „Музыкальное домашнее задание“. „Джентльмены удачи“ (Курганская область) набрали -13,8 баллов, заняли второе место и попали в полуфинал», — сообщается на сайте. По данным с сайта компании, первое место заняла команда юмористов из Орла «Ровеньки» (15 баллов). Третье место получила команда «Красный лис» из Владивостока, набравшая — 13,7 баллов. «На четвертом оказались участники команды „Зеленый чемодан“ (Кемерово) с результатом — 13,5 баллов», — написано на сайте «АМИК». Ранее URA.RU писало, что зауральские юмористы впервые за всю историю представляли Курганскую область в высшей лиге Клуба веселых и находчивых.

Курганская команда юмористов «Джентльмены удачи» прошла в полуфинал высшей лиги КВН. Вел игру шоумен Тимур Батрутдинов. Информация об этом опубликована на сайте компании «АМИК». «Команды сыграли конкурсы: „Приветствие“, „Ситуация“ и „Музыкальное домашнее задание“. „Джентльмены удачи“ (Курганская область) набрали -13,8 баллов, заняли второе место и попали в полуфинал», — сообщается на сайте. По данным с сайта компании, первое место заняла команда юмористов из Орла «Ровеньки» (15 баллов). Третье место получила команда «Красный лис» из Владивостока, набравшая — 13,7 баллов. «На четвертом оказались участники команды „Зеленый чемодан“ (Кемерово) с результатом — 13,5 баллов», — написано на сайте «АМИК». Ранее URA.RU писало, что зауральские юмористы впервые за всю историю представляли Курганскую область в высшей лиге Клуба веселых и находчивых.