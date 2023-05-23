Председатель ОНК Волков: на фоне скандала с Wildberries создана горячая линия

23 мая 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

Председатель ОНК Волков: правозащитники создали горячую линию для предпринимателей Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Сотрудники Wildberries объявили забастовку Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) вместе с другой командой правозащитников создали горячую линию для предпринимателей, занимающихся онлайн-торговлей. Об этом сообщил председатель ОНК Москвы Георгий Волков. «По инициативе члена СПЧ (Совет по правам человека — прим. URA.RU) Алексея Мельникова, омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергея Миронова и правозащитницы Александры Бакшеевой запущена работа федеральной горячей линии для участников рынка электронной торговли — 8-800-101-43-32», — передал Волков РИА Новости. Алексей Мельников добавил, что запуск горячей линии поможет наладить взаимодействие между участниками рынка. Ранее продавцы Wildberries пожаловались на необоснованное списание средств за «незаконную рекламу». Предприниматели пришли к офису компании на «Автозаводской» в Москве, один из присутствующих назвал происходящее в компании воровством и бардаком. По его словам, у каждого поставщика списали по 80-100 млн рублей, при этом сотрудников «выставили мошенниками», передает « Газета.ру ».

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) вместе с другой командой правозащитников создали горячую линию для предпринимателей, занимающихся онлайн-торговлей. Об этом сообщил председатель ОНК Москвы Георгий Волков. «По инициативе члена СПЧ (Совет по правам человека — прим. URA.RU) Алексея Мельникова, омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергея Миронова и правозащитницы Александры Бакшеевой запущена работа федеральной горячей линии для участников рынка электронной торговли — 8-800-101-43-32», — передал Волков РИА Новости. Алексей Мельников добавил, что запуск горячей линии поможет наладить взаимодействие между участниками рынка. Ранее продавцы Wildberries пожаловались на необоснованное списание средств за «незаконную рекламу». Предприниматели пришли к офису компании на «Автозаводской» в Москве, один из присутствующих назвал происходящее в компании воровством и бардаком. По его словам, у каждого поставщика списали по 80-100 млн рублей, при этом сотрудников «выставили мошенниками», передает «Газета.ру».