23 мая 2023

Екатеринбуржцы заметили в небе редкое природное явление. Фото

В Екатеринбурге заметили сближение Луны и Венеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в лесной резиденции губернатора. Челябинск , луна
Рядом с Луной екатеринбуржцы заметили Венеру Фото:

В ночь с 23 на 24 мая жители Екатеринбурга заметили редкое необычное явление — сближение Луны и Венеры. Кадры появились в соцсети.

Космическое явление видно во всем мире, однако ближе всего к Земле его рассмотреть смогли жители Уральского федерального округа в ночь с 23 на 24 мая. Фото сближения Луны и Венеры появилось в telegram-канале «СВЕТ Екатеринбург».

Ранее URA.RU передавало слова астроном и инженер учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, что сближение этих небесных тел станет последним в 2023 году. Также сближение этих объектов позволит любителям астрономии найти на вечернем небе и определить созвездие Близнецов.

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В ночь с 23 на 24 мая жители Екатеринбурга заметили редкое необычное явление — сближение Луны и Венеры. Кадры появились в соцсети. Космическое явление видно во всем мире, однако ближе всего к Земле его рассмотреть смогли жители Уральского федерального округа в ночь с 23 на 24 мая. Фото сближения Луны и Венеры появилось в telegram-канале «СВЕТ Екатеринбург». Ранее URA.RU передавало слова астроном и инженер учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, что сближение этих небесных тел станет последним в 2023 году. Также сближение этих объектов позволит любителям астрономии найти на вечернем небе и определить созвездие Близнецов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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