Екатеринбуржцы заметили в небе редкое природное явление. Фото

В Екатеринбурге заметили сближение Луны и Венеры

24 мая 2023 в 00:58 Размер текста - 17 +

Рядом с Луной екатеринбуржцы заметили Венеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ночь с 23 на 24 мая жители Екатеринбурга заметили редкое необычное явление — сближение Луны и Венеры. Кадры появились в соцсети. Космическое явление видно во всем мире, однако ближе всего к Земле его рассмотреть смогли жители Уральского федерального округа в ночь с 23 на 24 мая. Фото сближения Луны и Венеры появилось в telegram-канале «СВЕТ Екатеринбург». Ранее URA.RU передавало слова астроном и инженер учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, что сближение этих небесных тел станет последним в 2023 году. Также сближение этих объектов позволит любителям астрономии найти на вечернем небе и определить созвездие Близнецов. Фото: telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург» Фото: telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург» Фото: telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург» Фото: telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург» Фото: telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург» Фото: telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург»

В ночь с 23 на 24 мая жители Екатеринбурга заметили редкое необычное явление — сближение Луны и Венеры. Кадры появились в соцсети. Космическое явление видно во всем мире, однако ближе всего к Земле его рассмотреть смогли жители Уральского федерального округа в ночь с 23 на 24 мая. Фото сближения Луны и Венеры появилось в telegram-канале «СВЕТ Екатеринбург». Ранее URA.RU передавало слова астроном и инженер учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, что сближение этих небесных тел станет последним в 2023 году. Также сближение этих объектов позволит любителям астрономии найти на вечернем небе и определить созвездие Близнецов.