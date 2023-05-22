Уральцы лучше остальных землян увидят красивое зрелище в небе

Жители УрФО и Пермского края смогут наблюдать сближение Луны с Венерой 23 мая
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Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , солнце, пейзаж, небо, пеййзаж
До конца 2023 года Венера уже не будет так хорошо видна, как в конце мая Фото:

Жители Уральского федерального округа и Пермского края смогут вечером 23 мая увидеть сближение Венеры и Луны — последнее в этом году. Космическое явление будет видно на всем Земном шаре, однако наиболее близко его смогут рассмотреть именно уральцы. Об этом URA.RU рассказал Владилен Санакоев — астроном и инженер учебной обсерватории УрФУ.

«23 мая в последний раз в этом году мы увидим красивое и тесное сближение Венеры и Луны. Это будут два самых ярких объекта на небе. Сейчас наиболее благоприятный период для наблюдения Венеры — правда, только в позднее время, после 22 часов вечера. Скоро она уже будет скрываться в лучах Солнца», — объяснил Санакоев.

Ученый добавил, что за сближением планет сможет наблюдать весь мир, однако наиболее близко и хорошо космическое явление будет видно на Урале и в западной Сибири. Кроме того, сближение этих объектов позволит любителям астрономии найти на вечернем небе и определить созвездие Близнецов: их очертания проявятся вокруг Венеры и Луны.

Ранее Владилен Санакоев рекомендовал землякам график для наблюдения за МКС. Полет международной космической станции жители Урала могли наблюдать невооруженным глазом.

Сближение Венеры и Луны поможет определить в небе созвездие Близнецов
Сближение Венеры и Луны поможет определить в небе созвездие Близнецов
Фото:

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Жители Уральского федерального округа и Пермского края смогут вечером 23 мая увидеть сближение Венеры и Луны — последнее в этом году. Космическое явление будет видно на всем Земном шаре, однако наиболее близко его смогут рассмотреть именно уральцы. Об этом URA.RU рассказал Владилен Санакоев — астроном и инженер учебной обсерватории УрФУ. «23 мая в последний раз в этом году мы увидим красивое и тесное сближение Венеры и Луны. Это будут два самых ярких объекта на небе. Сейчас наиболее благоприятный период для наблюдения Венеры — правда, только в позднее время, после 22 часов вечера. Скоро она уже будет скрываться в лучах Солнца», — объяснил Санакоев. Ученый добавил, что за сближением планет сможет наблюдать весь мир, однако наиболее близко и хорошо космическое явление будет видно на Урале и в западной Сибири. Кроме того, сближение этих объектов позволит любителям астрономии найти на вечернем небе и определить созвездие Близнецов: их очертания проявятся вокруг Венеры и Луны. Ранее Владилен Санакоев рекомендовал землякам график для наблюдения за МКС. Полет международной космической станции жители Урала могли наблюдать невооруженным глазом.
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