Уральцы лучше остальных землян увидят красивое зрелище в небе

Жители Уральского федерального округа и Пермского края смогут вечером 23 мая увидеть сближение Венеры и Луны — последнее в этом году. Космическое явление будет видно на всем Земном шаре, однако наиболее близко его смогут рассмотреть именно уральцы. Об этом URA.RU рассказал Владилен Санакоев — астроном и инженер учебной обсерватории УрФУ.
«23 мая в последний раз в этом году мы увидим красивое и тесное сближение Венеры и Луны. Это будут два самых ярких объекта на небе. Сейчас наиболее благоприятный период для наблюдения Венеры — правда, только в позднее время, после 22 часов вечера. Скоро она уже будет скрываться в лучах Солнца», — объяснил Санакоев.
Ученый добавил, что за сближением планет сможет наблюдать весь мир, однако наиболее близко и хорошо космическое явление будет видно на Урале и в западной Сибири. Кроме того, сближение этих объектов позволит любителям астрономии найти на вечернем небе и определить созвездие Близнецов: их очертания проявятся вокруг Венеры и Луны.
Ранее Владилен Санакоев рекомендовал землякам график для наблюдения за МКС. Полет международной космической станции жители Урала могли наблюдать невооруженным глазом.
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