Депутат ГД от ЯНАО добивается введения северных надбавок для бизнесменов и силовиков

Погорелый предложил расширить список категорий на получение северных надбавок

24 мая 2023 в 03:02 Размер текста - 17 +

Дмитрий Погорелый предложил распространить закон о северных надбавках на бизнес и силовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы Дмитрий Погорелый доложил о позитивном опыте ЯНАО, где для работников организаций, финансируемых из регионального и муниципального бюджетов, установлены северные надбавки с первого дня работы. Практику необходимо распространить для на работников коммерческих организаций и силовиков, считает он. «Принял участие в заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, в качестве примера привел позитивный опыт ЯНАО, где установили процентную надбавку с первого дня работы для тех, кто работает в организациях, финансируемых из регионального и муниципального бюджетов.Эту практику необходимо вводить на общефедеральном уровне, как для работников коммерческого сектора, так и организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета», — написал Дмитрий Погорелый на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Депутат пояснил, что речь идет о спасателях МЧС, работниках полиции и работников коммерческих организаций. РТК создана для разрешения межведомственных противоречий, а также чтобы справедливо урегулировать все категории работников. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Погорелый предложил ввести северные надбавки с первого дня работы для всех категорий работников. Проект Федерального закона прошел межведомственное согласование, но некоторые органы власти тормозят его принятие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы Дмитрий Погорелый доложил о позитивном опыте ЯНАО, где для работников организаций, финансируемых из регионального и муниципального бюджетов, установлены северные надбавки с первого дня работы. Практику необходимо распространить для на работников коммерческих организаций и силовиков, считает он. «Принял участие в заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, в качестве примера привел позитивный опыт ЯНАО, где установили процентную надбавку с первого дня работы для тех, кто работает в организациях, финансируемых из регионального и муниципального бюджетов.Эту практику необходимо вводить на общефедеральном уровне, как для работников коммерческого сектора, так и организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета», — написал Дмитрий Погорелый на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Депутат пояснил, что речь идет о спасателях МЧС, работниках полиции и работников коммерческих организаций. РТК создана для разрешения межведомственных противоречий, а также чтобы справедливо урегулировать все категории работников. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Погорелый предложил ввести северные надбавки с первого дня работы для всех категорий работников. Проект Федерального закона прошел межведомственное согласование, но некоторые органы власти тормозят его принятие.