23 мая 2023
22 мая 2023

Депутат ГД от ЯНАО добивается введения северных надбавок для бизнесменов и силовиков

Погорелый предложил расширить список категорий на получение северных надбавок
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, погорелый дмитрий
Дмитрий Погорелый предложил распространить закон о северных надбавках на бизнес и силовиков Фото:

Депутат Госдумы Дмитрий Погорелый доложил о позитивном опыте ЯНАО, где для работников организаций, финансируемых из регионального и муниципального бюджетов, установлены северные надбавки с первого дня работы. Практику необходимо распространить для на работников коммерческих организаций и силовиков, считает он.

«Принял участие в заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, в качестве примера привел позитивный опыт ЯНАО, где установили процентную надбавку с первого дня работы для тех, кто работает в организациях, финансируемых из регионального и муниципального бюджетов.Эту практику необходимо вводить на общефедеральном уровне, как для работников коммерческого сектора, так и организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета», — написал Дмитрий Погорелый на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Депутат пояснил, что речь идет о спасателях МЧС, работниках полиции и работников коммерческих организаций. РТК создана для разрешения межведомственных противоречий, а также чтобы справедливо урегулировать все категории работников.

Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Погорелый предложил ввести северные надбавки с первого дня работы для всех категорий работников. Проект Федерального закона прошел межведомственное согласование, но некоторые органы власти тормозят его принятие.

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Депутат Госдумы Дмитрий Погорелый доложил о позитивном опыте ЯНАО, где для работников организаций, финансируемых из регионального и муниципального бюджетов, установлены северные надбавки с первого дня работы. Практику необходимо распространить для на работников коммерческих организаций и силовиков, считает он. «Принял участие в заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, в качестве примера привел позитивный опыт ЯНАО, где установили процентную надбавку с первого дня работы для тех, кто работает в организациях, финансируемых из регионального и муниципального бюджетов.Эту практику необходимо вводить на общефедеральном уровне, как для работников коммерческого сектора, так и организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета», — написал Дмитрий Погорелый на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Депутат пояснил, что речь идет о спасателях МЧС, работниках полиции и работников коммерческих организаций. РТК создана для разрешения межведомственных противоречий, а также чтобы справедливо урегулировать все категории работников. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Погорелый предложил ввести северные надбавки с первого дня работы для всех категорий работников. Проект Федерального закона прошел межведомственное согласование, но некоторые органы власти тормозят его принятие.
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