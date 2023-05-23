В курганском лесу нашли мертвым подростка, которого избивали одноклассники

В лесу в Курганской области был найден ребенок Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В лесу Мокроусовского округа (Курганская область) местные жители нашли тело подростка без признаков жизни. Мальчик ранее подвергался избиениям со стороны сверстников в школе. О совершившем суицид ребенке сообщили в курганских соцсетях, источники URA.RU подтвердили трагедию.

«Мальчик, который подвергался избиениям, 19 мая был найден в лесу, он совершил суицид», — сообщили читатели telegram-канала «ЧП Курган». Комментарий был оставлен на репост новости URA.RU о помещении в центр временного содержания трех подростков за жестокие избиения одноклассника. В комментариях курганцы указывали, что после придания огласке издевательств над мальчиком подозреваемые оставались на свободе и могли продолжать оказывать на пострадавшего давление.

Редакция обратилась в районный суд, опубликовавший 19 мая решение о мерах в отношении правонарушителей. В суде пояснили, что заявление от полиции о помещении подростков поступило в начале мая, а об инциденте с жертвой насилия им стало известно лишь на этой неделе.

Также URA.RU обратилось за комментариями в областной следственный комитет. В СУ СКР по Курганской области данную информацию комментировать не стали.

Ранее URA.RU сообщало, что трех мокроусовских подростков поместили на месяц в центр временного содержания для юных правонарушителей. Это было сделано после заявления полиции, где говорилось, что группа несовершеннолетних на протяжении полугода в школе жестоко избивала и вымогала деньги у одноклассника.