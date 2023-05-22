Группа курганских подростков жестоко избивала и вымогала деньги у одноклассника

Курганский суд поместил трех молодых вымогателей в центр содержания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция обратилась в Мокроусовский районный суд (Курганская область) с иском об изоляции группы подростков, которая избивала одноклассника и отбирала у него деньги. Информация появилась на сайте районного суда.

«От МО МВД РФ „Макушинский“ поступило четыре административных исковых заявления о помещении несовершеннолетних в центр временного содержания <…> с особой жестокостью наносили побои своему однокласснику, а также, применяя насилие, вымогали у него денежные средства», — сообщили в суде. Подростки в возрасте от 12 до 14 лет в течение полугода притесняли в школе и после занятий одноклассника. Один из них отобрал у мальчика 500 рублей.

Возбудить уголовные дела по фактам вымогательства, грабежа и нанесения побоев полицейские не смогли из-за юного возраста хулиганов. Поэтому сотрудники МО МВД обратились с иском о помещении их в центр временного содержания юных правонарушителей.

Суд установил, что ранее некоторые из этих подростков уже состояли на учете в полиции из-за своего поведения. Также их характеризовали как опасные для общества элементы. Было решено трех из них поместить на месяц в исправительный центр.

Ранее URA.RU сообщало, что в школе подрались две молодые девушки. Конфликт произошел из-за разногласий по одежде для выпускного.