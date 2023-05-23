Уникальные модули для размещения личного состава, находящегося в зоне СВО, разработали и собрали в Тюмени. Об этом сообщает информационный центр правительства области.
«Идея создать комфортное укрытие для бойцов пришла спецпредставителю губернатора Николаю Савченко. Во время рабочих командировок в зону проведения спецоперации он осматривал пункты временной дислокации бойцов, искал решения улучшить условия проживания военнослужащих при переброске с одной точки на другую», — рассказали в инфоцентре.
Тюменские модули имеют легкий вес и простой способ установки (их можно размещать как на земле, так и погружать в траншеи). В один такой комплекс помещается до трех человек. Аналогов в стране нет, укрытия разработаны по чертежам Николая Савченко, собраны на Западносибирском машиностроительном заводе.
«Конструкция здания позволяет вести наблюдение, на крыше установлена защита от сбрасываемых с коптеров снарядов. Внутри — люк, который можно использовать в качестве амбразуры для ведения огня, либо как запасной выход. Также есть место для хранения оружия и установки печки», — рассказали в инфоцентре правительства.
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