В Тюмени создали уникальные укрытия для защиты участников СВО. Видео

24 мая 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Модули помогут военным защититься от нападения дронов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Уникальные модули для размещения личного состава, находящегося в зоне СВО, разработали и собрали в Тюмени. Об этом сообщает информационный центр правительства области. «Идея создать комфортное укрытие для бойцов пришла спецпредставителю губернатора Николаю Савченко. Во время рабочих командировок в зону проведения спецоперации он осматривал пункты временной дислокации бойцов, искал решения улучшить условия проживания военнослужащих при переброске с одной точки на другую», — рассказали в инфоцентре. Тюменские модули имеют легкий вес и простой способ установки (их можно размещать как на земле, так и погружать в траншеи). В один такой комплекс помещается до трех человек. Аналогов в стране нет, укрытия разработаны по чертежам Николая Савченко, собраны на Западносибирском машиностроительном заводе. «Конструкция здания позволяет вести наблюдение, на крыше установлена защита от сбрасываемых с коптеров снарядов. Внутри — люк, который можно использовать в качестве амбразуры для ведения огня, либо как запасной выход. Также есть место для хранения оружия и установки печки», — рассказали в инфоцентре правительства.

Уникальные модули для размещения личного состава, находящегося в зоне СВО, разработали и собрали в Тюмени. Об этом сообщает информационный центр правительства области. «Идея создать комфортное укрытие для бойцов пришла спецпредставителю губернатора Николаю Савченко. Во время рабочих командировок в зону проведения спецоперации он осматривал пункты временной дислокации бойцов, искал решения улучшить условия проживания военнослужащих при переброске с одной точки на другую», — рассказали в инфоцентре. Тюменские модули имеют легкий вес и простой способ установки (их можно размещать как на земле, так и погружать в траншеи). В один такой комплекс помещается до трех человек. Аналогов в стране нет, укрытия разработаны по чертежам Николая Савченко, собраны на Западносибирском машиностроительном заводе. «Конструкция здания позволяет вести наблюдение, на крыше установлена защита от сбрасываемых с коптеров снарядов. Внутри — люк, который можно использовать в качестве амбразуры для ведения огня, либо как запасной выход. Также есть место для хранения оружия и установки печки», — рассказали в инфоцентре правительства.