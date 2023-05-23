23 мая 2023

Пермяк пытался спрыгнуть с Коммунального моста. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Народные гуляния День Победы. Пермь, река кама, коммунальный мост, речные прогулки, теплоход алмаз
Мужчину остановил прохожий Фото:

В Перми мужчина пытался спрыгнуть с Коммунального моста, но его остановил прохожий. Видеозапись произошедшего опубликовал очевидец событий в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».

«В Перми своя атмосфера. Продолжение неизвестно», — написал очевидец, проходящий мимо. На кадрах видно, как прохожий удерживает раздетого мужчину, который перебрался через перила моста.

В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU рассказали, что по факту попытки прыжка к ним поступало обращение и на место выезжали полицейские. Источники агентства сообщают, что пермяк прыгать передумал и ушел с моста самостоятельно.

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В Перми мужчина пытался спрыгнуть с Коммунального моста, но его остановил прохожий. Видеозапись произошедшего опубликовал очевидец событий в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». «В Перми своя атмосфера. Продолжение неизвестно», — написал очевидец, проходящий мимо. На кадрах видно, как прохожий удерживает раздетого мужчину, который перебрался через перила моста. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU рассказали, что по факту попытки прыжка к ним поступало обращение и на место выезжали полицейские. Источники агентства сообщают, что пермяк прыгать передумал и ушел с моста самостоятельно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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