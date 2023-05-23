Пермяк пытался спрыгнуть с Коммунального моста. Видео

24 мая 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Мужчину остановил прохожий Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми мужчина пытался спрыгнуть с Коммунального моста, но его остановил прохожий. Видеозапись произошедшего опубликовал очевидец событий в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». «В Перми своя атмосфера. Продолжение неизвестно», — написал очевидец, проходящий мимо. На кадрах видно, как прохожий удерживает раздетого мужчину, который перебрался через перила моста. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU рассказали, что по факту попытки прыжка к ним поступало обращение и на место выезжали полицейские. Источники агентства сообщают, что пермяк прыгать передумал и ушел с моста самостоятельно.

В Перми мужчина пытался спрыгнуть с Коммунального моста, но его остановил прохожий. Видеозапись произошедшего опубликовал очевидец событий в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». «В Перми своя атмосфера. Продолжение неизвестно», — написал очевидец, проходящий мимо. На кадрах видно, как прохожий удерживает раздетого мужчину, который перебрался через перила моста. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU рассказали, что по факту попытки прыжка к ним поступало обращение и на место выезжали полицейские. Источники агентства сообщают, что пермяк прыгать передумал и ушел с моста самостоятельно.