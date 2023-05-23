Мужчину остановил прохожий
В Перми мужчина пытался спрыгнуть с Коммунального моста, но его остановил прохожий. Видеозапись произошедшего опубликовал очевидец событий в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».
«В Перми своя атмосфера. Продолжение неизвестно», — написал очевидец, проходящий мимо. На кадрах видно, как прохожий удерживает раздетого мужчину, который перебрался через перила моста.
В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU рассказали, что по факту попытки прыжка к ним поступало обращение и на место выезжали полицейские. Источники агентства сообщают, что пермяк прыгать передумал и ушел с моста самостоятельно.
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