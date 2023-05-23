23 мая 2023

Тюменцы массово начали избавляться от дронов

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "полоса препятствий". Пермь, полоса препятствий, квадрокоптер, дрон
За несколько дней на платформе Avito появилось сразу несколько десятков новых объявлений Фото:

Жители Тюмени массово избавляются от квадрокоптеров. Объявления о продаже более двух сотен беспилотников опубликованы на сайте Avito. Ранее о готовности запретить запуск дронов на территории Тюменской области сообщили местные власти.

«Продаю новый и запакованный квадрокоптер Dji Mavic 3. Цена продажи — 199 000 рублей», — говорится в одном из объявлений. Всего на платформе на момент публикации было выставлено 216 объявлений о продаже беспилотников. Большинство из них появилось в последние несколько дней.

Цены на квадрокоптеры доходят до нескольких сотен тысяч рублей. За самый дорогой продавцы просят почти полмиллиона, за самый бюджетный — 500 рублей.

Ранее в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области подготовили документ о запрете полетов беспилотников. Ограничение будет действовать до снятия режима базовой готовности, введенного из-за проведения СВО.

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Жители Тюмени массово избавляются от квадрокоптеров. Объявления о продаже более двух сотен беспилотников опубликованы на сайте Avito. Ранее о готовности запретить запуск дронов на территории Тюменской области сообщили местные власти. «Продаю новый и запакованный квадрокоптер Dji Mavic 3. Цена продажи — 199 000 рублей», — говорится в одном из объявлений. Всего на платформе на момент публикации было выставлено 216 объявлений о продаже беспилотников. Большинство из них появилось в последние несколько дней. Цены на квадрокоптеры доходят до нескольких сотен тысяч рублей. За самый дорогой продавцы просят почти полмиллиона, за самый бюджетный — 500 рублей. Ранее в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области подготовили документ о запрете полетов беспилотников. Ограничение будет действовать до снятия режима базовой готовности, введенного из-за проведения СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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