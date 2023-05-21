Тюменские власти готовят запрет на запуск дронов из-за СВО

22 мая 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Полеты дронов запретят на всей территории региона Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюменской области готовятся запретить полеты беспилотников. Соответствующий документ подготовили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона. Ограничение будет действовать до снятия режима базовой готовности, введенного в области из-за проведения СВО, сообщается в проекте постановления. «Запретить использование беспилотных воздушных судов в Тюменской области. Запрет устанавливается до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного указом президента Российской Федерации», — говорится в проекте постановления. Исключение на полеты сделают только для дронов, которые используют власти — федеральные и региональные, а также для компаний, которые заключат с ними договоры. Как ранее сообщало URA.RU, из-за проведения СВО в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территории новоприсоединенных субъектов России. В приграничных регионах установили средний режим реагирования, а во всех остальных, включая Тюменскую область — уровень базовой готовности.

В Тюменской области готовятся запретить полеты беспилотников. Соответствующий документ подготовили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона. Ограничение будет действовать до снятия режима базовой готовности, введенного в области из-за проведения СВО, сообщается в проекте постановления. «Запретить использование беспилотных воздушных судов в Тюменской области. Запрет устанавливается до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного указом президента Российской Федерации», — говорится в проекте постановления. Исключение на полеты сделают только для дронов, которые используют власти — федеральные и региональные, а также для компаний, которые заключат с ними договоры. Как ранее сообщало URA.RU, из-за проведения СВО в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территории новоприсоединенных субъектов России. В приграничных регионах установили средний режим реагирования, а во всех остальных, включая Тюменскую область — уровень базовой готовности.