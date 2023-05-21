21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

Тюменские власти готовят запрет на запуск дронов из-за СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Полеты дронов запретят на всей территории региона Фото:

В Тюменской области готовятся запретить полеты беспилотников. Соответствующий документ подготовили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона. Ограничение будет действовать до снятия режима базовой готовности, введенного в области из-за проведения СВО, сообщается в проекте постановления.

«Запретить использование беспилотных воздушных судов в Тюменской области. Запрет устанавливается до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного указом президента Российской Федерации», — говорится в проекте постановления.

Исключение на полеты сделают только для дронов, которые используют власти — федеральные и региональные, а также для компаний, которые заключат с ними договоры. Как ранее сообщало URA.RU, из-за проведения СВО в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территории новоприсоединенных субъектов России. В приграничных регионах установили средний режим реагирования, а во всех остальных, включая Тюменскую область — уровень базовой готовности.

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В Тюменской области готовятся запретить полеты беспилотников. Соответствующий документ подготовили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона. Ограничение будет действовать до снятия режима базовой готовности, введенного в области из-за проведения СВО, сообщается в проекте постановления. «Запретить использование беспилотных воздушных судов в Тюменской области. Запрет устанавливается до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного указом президента Российской Федерации», — говорится в проекте постановления. Исключение на полеты сделают только для дронов, которые используют власти — федеральные и региональные, а также для компаний, которые заключат с ними договоры. Как ранее сообщало URA.RU, из-за проведения СВО в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территории новоприсоединенных субъектов России. В приграничных регионах установили средний режим реагирования, а во всех остальных, включая Тюменскую область — уровень базовой готовности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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