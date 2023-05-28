Отчим погибшего на СВО курганца обратился в суд, чтобы получить пенсию

Житель Притобольного округа (Курганская область) обратился в суд, чтобы признать факт нахождения на его иждивении пасынка, погибшего на СВО. Это было необходимо, чтобы мужчина смог получить пенсию за погибшего, сообщили в районном суде.
«Рассмотрено гражданское дело по заявлению Ф. об установлении факта нахождения В. на его иждивении <…> Факт нахождения погибшего на его иждивении необходим для оформления пенсии», — проинформировали в суде. В суд мужчина пришел вместе с супругой, которая является матерью погибшего.
Семейная пара сообщила, что их сын погиб в ходе военных действий. Мужчина не являлся родным отцом сыну, однако принимал участие в его воспитании с 11-летнего возраста. Мать погибшего зауральца подтвердила, что сын называл отчима отцом, тот заботился и обеспечивал ребенка.
Суд принял во внимание показания свидетелей, изучил материалы дела. Было решено удовлетворить требования заявителя.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане заявили о поддержке для семей военнослужащих, находящихся на СВО. Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков перечислил, какую помощь получают курганские семьи, чьи мужья и сыновья находятся на службе.
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