28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

Отчим погибшего на СВО курганца обратился в суд, чтобы получить пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, армия, дежурный, вооруженные силы, солдат
Курганцу пришлось обратиться в суд после гибели пасынка на СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель Притобольного округа (Курганская область) обратился в суд, чтобы признать факт нахождения на его иждивении пасынка, погибшего на СВО. Это было необходимо, чтобы мужчина смог получить пенсию за погибшего, сообщили в районном суде.

«Рассмотрено гражданское дело по заявлению Ф. об установлении факта нахождения В. на его иждивении <…> Факт нахождения погибшего на его иждивении необходим для оформления пенсии», — проинформировали в суде. В суд мужчина пришел вместе с супругой, которая является матерью погибшего.

Семейная пара сообщила, что их сын погиб в ходе военных действий. Мужчина не являлся родным отцом сыну, однако принимал участие в его воспитании с 11-летнего возраста. Мать погибшего зауральца подтвердила, что сын называл отчима отцом, тот заботился и обеспечивал ребенка.

Суд принял во внимание показания свидетелей, изучил материалы дела. Было решено удовлетворить требования заявителя.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане заявили о поддержке для семей военнослужащих, находящихся на СВО. Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков перечислил, какую помощь получают курганские семьи, чьи мужья и сыновья находятся на службе.

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Житель Притобольного округа (Курганская область) обратился в суд, чтобы признать факт нахождения на его иждивении пасынка, погибшего на СВО. Это было необходимо, чтобы мужчина смог получить пенсию за погибшего, сообщили в районном суде. «Рассмотрено гражданское дело по заявлению Ф. об установлении факта нахождения В. на его иждивении <…> Факт нахождения погибшего на его иждивении необходим для оформления пенсии», — проинформировали в суде. В суд мужчина пришел вместе с супругой, которая является матерью погибшего. Семейная пара сообщила, что их сын погиб в ходе военных действий. Мужчина не являлся родным отцом сыну, однако принимал участие в его воспитании с 11-летнего возраста. Мать погибшего зауральца подтвердила, что сын называл отчима отцом, тот заботился и обеспечивал ребенка. Суд принял во внимание показания свидетелей, изучил материалы дела. Было решено удовлетворить требования заявителя. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане заявили о поддержке для семей военнослужащих, находящихся на СВО. Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков перечислил, какую помощь получают курганские семьи, чьи мужья и сыновья находятся на службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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