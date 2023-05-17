В Кургане поддержали единый стандарт мер поддержки участников СВО

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В Кургане одобрили меры поддержки для участников СВО и их семей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Рабочая группа по вопросам СВО сформировала единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей. Соответствующую инициативу одобрил секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы России Александр Ильтяков.

«Мы продолжаем оказывать поддержку семьям военнослужащих, участвующий в спецоперации. Это единовременные выплаты на неотложные нужды, решение бытовых вопросов, это ремонт домов, систем отопления, газового оборудования, адресная помощь дровами. Многие семьи получили сезонную одежду и предметы первой необходимости», — подчеркнул Александр Ильтяков. Его слова приводит пресс-служба партии. Он уточнил, что в Кургане за каждой семьей военнослужащего закреплен куратор из центра социального обслуживания населения, который выявляет основные потребности таких семей. По итогу оказывается адресная поддержка таким гражданам.

Секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы Андрей Турчак уточнял, что единый стандарт сформирован на основании региональной практики и наиболее востребованных видов помощи. Всего в рамках такой помощи сформировано 20 пунктов мер поддержки. Они оформлены таким образом, чтобы можно было помогать участникам СВО и их семьям вне зависимости от места их проживания.

В Кургане реализуются меры социальной поддержки для участников СВО
В Кургане реализуются меры социальной поддержки для участников СВО
Фото:

Участникам СВО и их семьям организовывают адресную поддержку дровами
Участникам СВО и их семьям организовывают адресную поддержку дровами
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Рабочая группа по вопросам СВО сформировала единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей. Соответствующую инициативу одобрил секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы России Александр Ильтяков. «Мы продолжаем оказывать поддержку семьям военнослужащих, участвующий в спецоперации. Это единовременные выплаты на неотложные нужды, решение бытовых вопросов, это ремонт домов, систем отопления, газового оборудования, адресная помощь дровами. Многие семьи получили сезонную одежду и предметы первой необходимости», — подчеркнул Александр Ильтяков. Его слова приводит пресс-служба партии. Он уточнил, что в Кургане за каждой семьей военнослужащего закреплен куратор из центра социального обслуживания населения, который выявляет основные потребности таких семей. По итогу оказывается адресная поддержка таким гражданам. Секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы Андрей Турчак уточнял, что единый стандарт сформирован на основании региональной практики и наиболее востребованных видов помощи. Всего в рамках такой помощи сформировано 20 пунктов мер поддержки. Они оформлены таким образом, чтобы можно было помогать участникам СВО и их семьям вне зависимости от места их проживания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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