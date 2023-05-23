Семейный завод челябинского депутата Госдумы выплатит 148 млн рублей дивидендов

24 мая 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

На семейном заводе Валерия Гартунга предложили выплатить дивиденды на 148 миллионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) семьи депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга выплатит в виде дивидендов за 2022 год 148 млн рублей. Рекомендацию об этом 24 мая принял совет директоров предприятия. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО „ЧКПЗ“ утвердить распределение прибыли общества по результатам отчетного 2022 года. Направить на выплату дивидендов 148 млн рублей», — сообщается в протоколе заседания. Дивиденды будут выплачены пропорционально количеству принадлежащих владельцам акций. Согласно данным базы СБИС, акционерами ЧКПЗ являются супруга Марина Гартунг и два сына, Андрей и Дмитрий Гартунги. Дивиденды им будут выплачены из расчета 185 рублей на акцию в денежной форме безналичным способом. Окончательное решение примет общее собрание акционеров, которое состоится 29 июня. В мае советы директоров двух челябинских предприятий, ПАО «ЧМК» Игоря Зюзина и ПАО «Комбинат «Магнезит», предложили отказаться от выплат дивидендов. Рекомендации акционеры рассмотрят 14 и 21 июня соответственно. При этом ПАО «Ашинский металлургический завод» намерен принять решение об уходе с биржи и выкупе акций у их держателей.

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) семьи депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга выплатит в виде дивидендов за 2022 год 148 млн рублей. Рекомендацию об этом 24 мая принял совет директоров предприятия. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО „ЧКПЗ“ утвердить распределение прибыли общества по результатам отчетного 2022 года. Направить на выплату дивидендов 148 млн рублей», — сообщается в протоколе заседания. Дивиденды будут выплачены пропорционально количеству принадлежащих владельцам акций. Согласно данным базы СБИС, акционерами ЧКПЗ являются супруга Марина Гартунг и два сына, Андрей и Дмитрий Гартунги. Дивиденды им будут выплачены из расчета 185 рублей на акцию в денежной форме безналичным способом. Окончательное решение примет общее собрание акционеров, которое состоится 29 июня. В мае советы директоров двух челябинских предприятий, ПАО «ЧМК» Игоря Зюзина и ПАО «Комбинат «Магнезит», предложили отказаться от выплат дивидендов. Рекомендации акционеры рассмотрят 14 и 21 июня соответственно. При этом ПАО «Ашинский металлургический завод» намерен принять решение об уходе с биржи и выкупе акций у их держателей.