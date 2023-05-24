В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за школьника, сломавшего ногу на горке

Во дворе одного из домов на улице Академика Парина в Академическом районе Екатеринбурге 12-летний мальчик сломал голень на детской площадке, упав с горки. Начата проверка, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
«Во дворе дома № 41/2 по улице Академика Парина ребенок сорвался с высокой горки, установленной на детской игровой площадке. Мальчик получил перелом голени и был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в прокуратуре.
По факту инцидента началась проверка. Сотрудники надзорного ведомства, в частности, дадут оценку безопасности детской площадке.
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