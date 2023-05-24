В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за школьника, сломавшего ногу на горке

24 мая 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

12-летний мальчик получил травму, упав с горки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во дворе одного из домов на улице Академика Парина в Академическом районе Екатеринбурге 12-летний мальчик сломал голень на детской площадке, упав с горки. Начата проверка, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Во дворе дома № 41/2 по улице Академика Парина ребенок сорвался с высокой горки, установленной на детской игровой площадке. Мальчик получил перелом голени и был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в прокуратуре. По факту инцидента началась проверка. Сотрудники надзорного ведомства, в частности, дадут оценку безопасности детской площадке.

Во дворе одного из домов на улице Академика Парина в Академическом районе Екатеринбурге 12-летний мальчик сломал голень на детской площадке, упав с горки. Начата проверка, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Во дворе дома № 41/2 по улице Академика Парина ребенок сорвался с высокой горки, установленной на детской игровой площадке. Мальчик получил перелом голени и был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в прокуратуре. По факту инцидента началась проверка. Сотрудники надзорного ведомства, в частности, дадут оценку безопасности детской площадке.