Памятник поэту появится на смотровой площадке по Володарского Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени появится памятник певцу и поэту Владимиру Высоцкому. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава мэрии Руслан Кухарук.

«Рассмотрено предложение по созданию и установке в Тюмени скульптуры Владимира Семеновича Высоцкого, за счет спонсорских средств. Она разместится на смотровой площадке, по улице Володарского, 3. Высоцкий будет изображен с гитарой в руках, а рядом с ним — открытая тетрадь со словами песни „Тюменская нефть“», — написал Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

На координационном совете в администрации города также было решено установить в сквере Школьном композицию учителю. В ближайшее время будет озвучена концепция проекта. Также в Тюмени подготовили концепцию освещения гостевых улиц.