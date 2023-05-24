В Тюмени установят памятник Владимиру Высоцкому. Фото

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День памяти Владимира Высоцкого в Музее Высоцкого. Екатеринбург, памятник выского
Памятник поэту появится на смотровой площадке по Володарского Фото:

В Тюмени появится памятник певцу и поэту Владимиру Высоцкому. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава мэрии Руслан Кухарук.

«Рассмотрено предложение по созданию и установке в Тюмени скульптуры Владимира Семеновича Высоцкого, за счет спонсорских средств. Она разместится на смотровой площадке, по улице Володарского, 3. Высоцкий будет изображен с гитарой в руках, а рядом с ним — открытая тетрадь со словами песни „Тюменская нефть“», — написал Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

На координационном совете в администрации города также было решено установить в сквере Школьном композицию учителю. В ближайшее время будет озвучена концепция проекта. Также в Тюмени подготовили концепцию освещения гостевых улиц.

Эскиз памятника Высоцкому
Эскиз памятника Высоцкому
Фото:

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В Тюмени появится памятник певцу и поэту Владимиру Высоцкому. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава мэрии Руслан Кухарук. «Рассмотрено предложение по созданию и установке в Тюмени скульптуры Владимира Семеновича Высоцкого, за счет спонсорских средств. Она разместится на смотровой площадке, по улице Володарского, 3. Высоцкий будет изображен с гитарой в руках, а рядом с ним — открытая тетрадь со словами песни „Тюменская нефть“», — написал Руслан Кухарук в своем telegram-канале. На координационном совете в администрации города также было решено установить в сквере Школьном композицию учителю. В ближайшее время будет озвучена концепция проекта. Также в Тюмени подготовили концепцию освещения гостевых улиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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