Эксперт раскрыл, как уральским предприятиям защититься от диверсий и шпионажа

Свердловские предприятия спасет от промышленного шпионажа работа с сотрудниками

Работодателям следует повышать грамотность сотрудников в вопросах кибербезопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из самых действенных способов обезопасить предприятие от утечки информации и недобросовестных сотрудников — повышение осведомленности сотрудников в вопросах кибербезопасности и использование специальных программ. Об этом URA.RU рассказал руководитель группы по развитию кибербезопасности компании Softline Евгений Низамутдинов.

«Как показывают исследования, режим коммерческой тайны и защиты информации нарушают сами сотрудники предприятий. Причем делают это не умышленно, а по незнанию, так как не очень осведомлены в вопросах кибер гигиены. Поэтому самый главный совет работодателям — повышать осведомленность сотрудников в вопросах информационной безопасности: размещать плакаты на проходных, ставить полезные заставки на рабочий стол, проводить периодические рассылки», — поделился Низамутдинов.

Также можно симулировать фишинговые атаки. Например, отправлять письма якобы от популярных компаний, и записывать на курсы по повышения информационной грамотности тех, кто открыл письмо и перешел по ссылке. От утечки информации спасут специальные программные решения, которые защищают важную для компании информации. И, если сотрудник захочет скопировать на флешку, переслать в мессенджерах или отправить на принтер такой документ, то попытка блокируется, а информация передается службе безопасности.

«Чтобы грамотно выстроить систему защиты информации в компании, недостаточно применение только технических средств — надо уделять внимание повышению осведомленности сотрудников в вопросах информационной безопасности, проводить комплекс организационных мер. Сейчас это актуально как никогда», — добавляет Низамутдинов.

Ранее URA.RU сообщало, что на «Уралвгонзаводе», который является главным поставщиком танков в РФ, один из сотрудников под влиянием жены пытался передать Украине техническую документацию оборонного предприятия. Попытку госизмены вовремя пресекли силовики.