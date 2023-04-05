Схему шпионажа для Украины на УВЗ придумала жена мужа-подкаблучника

Тагильчанка надоумила мужа-подкаблучника шпионить на Уралвагонзаводе для Украины

05 апреля 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Расследованием дела о госизмене занимается свердловское управление ФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стали известны подробности уголовного дела по статье о госизмене в отношении супругов из Нижнего Тагила (Свердловская область). Схему шпионажа на оборонном предприятии придумала жена мужа-подкаблучника, который трудился на Уралвагонзаводе. Именно она вышла на разведку Украины с предложением, рассказал URA.RU источник в силовых структурах региона. «Идея шпионажа в пользу Украины принадлежит женщине. Она предложила своему супругу — работнику УВЗ — определенную схему передачи технической документации. Сама вышла на связь с Главным управлением разведки минобороны Украины и предложила передавать им секретные сведения за деньги. За два-три месяца шпионажа они получили порядка 100 тысяч рублей», — рассказал собеседник. По его словам, женщине 24 года, она также сотрудник УВЗ. Детей у пары нет. На допросе тагильчанка сказала, что деньги, полученные за шпионаж, уходили «просто на жизнь». Против свердловчан возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Оба находятся под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Дома у супругов оперативники ФСБ провели обыски и обнаружили предметы для шпионской деятельности.

Стали известны подробности уголовного дела по статье о госизмене в отношении супругов из Нижнего Тагила (Свердловская область). Схему шпионажа на оборонном предприятии придумала жена мужа-подкаблучника, который трудился на Уралвагонзаводе. Именно она вышла на разведку Украины с предложением, рассказал URA.RU источник в силовых структурах региона. «Идея шпионажа в пользу Украины принадлежит женщине. Она предложила своему супругу — работнику УВЗ — определенную схему передачи технической документации. Сама вышла на связь с Главным управлением разведки минобороны Украины и предложила передавать им секретные сведения за деньги. За два-три месяца шпионажа они получили порядка 100 тысяч рублей», — рассказал собеседник. По его словам, женщине 24 года, она также сотрудник УВЗ. Детей у пары нет. На допросе тагильчанка сказала, что деньги, полученные за шпионаж, уходили «просто на жизнь». Против свердловчан возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Оба находятся под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Дома у супругов оперативники ФСБ провели обыски и обнаружили предметы для шпионской деятельности.