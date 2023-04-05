Схему шпионажа для Украины на УВЗ придумала жена мужа-подкаблучника

Стали известны подробности уголовного дела по статье о госизмене в отношении супругов из Нижнего Тагила (Свердловская область). Схему шпионажа на оборонном предприятии придумала жена мужа-подкаблучника, который трудился на Уралвагонзаводе. Именно она вышла на разведку Украины с предложением, рассказал URA.RU источник в силовых структурах региона.
«Идея шпионажа в пользу Украины принадлежит женщине. Она предложила своему супругу — работнику УВЗ — определенную схему передачи технической документации. Сама вышла на связь с Главным управлением разведки минобороны Украины и предложила передавать им секретные сведения за деньги. За два-три месяца шпионажа они получили порядка 100 тысяч рублей», — рассказал собеседник.
По его словам, женщине 24 года, она также сотрудник УВЗ. Детей у пары нет. На допросе тагильчанка сказала, что деньги, полученные за шпионаж, уходили «просто на жизнь».
Против свердловчан возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Оба находятся под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Дома у супругов оперативники ФСБ провели обыски и обнаружили предметы для шпионской деятельности.
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