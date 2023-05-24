Курганца осудили на 4,5 года за нападение на сотрудника полиции в больнице

25 мая 2023 в 04:22 Размер текста - 17 +

Виновный взял в захват сотрудника полиции, из-за чего его осудили на 4,5 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Катайска (Курганская область) осудили на 4,5 года за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщается на сайте Катайского районного суда. «Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ „Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей“ и лишен свободы на два года. По совокупности приговоров окончательно назначено 4,5 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима», — говорится в документе. Приговор суда вступил в законную силу. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в приемном покое больницы, отказался проследовать в отдел полиции. Мужчина обхватил шею полицейского, зажал ее и начал сдавливать в локтевом суставе, чем причинил потерпевшему физическую боль. В судебном заседании подсудимый не признал свою вину.

Жителя Катайска (Курганская область) осудили на 4,5 года за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщается на сайте Катайского районного суда. «Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ „Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей“ и лишен свободы на два года. По совокупности приговоров окончательно назначено 4,5 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима», — говорится в документе. Приговор суда вступил в законную силу. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в приемном покое больницы, отказался проследовать в отдел полиции. Мужчина обхватил шею полицейского, зажал ее и начал сдавливать в локтевом суставе, чем причинил потерпевшему физическую боль. В судебном заседании подсудимый не признал свою вину.