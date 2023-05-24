NYT: власти США допустили, что Кремль атаковали спецслужбы Украины

25 мая 2023 в 02:34 Размер текста - 17 +

В США полагают, что БПЛА запустили из Москвы или ее окрестностей, пишет NYT Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти США предполагают, что атаку беспилотников на Кремль в мае устроила украинская спецслужба. Об этом сообщили американские журналисты. «Американские должностные лица считают, что атака дронов на Кремль в начале этого месяца была, вероятно, устроена одним из специализированных украинских военных или разведывательных подразделений», — пишет издание New York Times. Уточняется, что разведслужбы США не знают, какое именно подразделение провело атаку. При этом полагают, что БПЛА были запущены из Москвы или ее окрестностей. Атака беспилотников на Кремль произошла в ночь на 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эту атаку украинских беспилотников можно расценивать как попытку совершить теракт против российского лидера Владимира Путина, передает телеканал 360.

Власти США предполагают, что атаку беспилотников на Кремль в мае устроила украинская спецслужба. Об этом сообщили американские журналисты. «Американские должностные лица считают, что атака дронов на Кремль в начале этого месяца была, вероятно, устроена одним из специализированных украинских военных или разведывательных подразделений», — пишет издание New York Times. Уточняется, что разведслужбы США не знают, какое именно подразделение провело атаку. При этом полагают, что БПЛА были запущены из Москвы или ее окрестностей. Атака беспилотников на Кремль произошла в ночь на 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эту атаку украинских беспилотников можно расценивать как попытку совершить теракт против российского лидера Владимира Путина, передает телеканал 360.