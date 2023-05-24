В Перми потратят около двух миллионов рублей на реставрацию исторического здания

25 мая 2023 в 05:18 Размер текста - 17 +

На ремонт здания потратят около двух миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми ищут подрядчика, который отреставрирует объект культурного наследия регионального значения «Дом связи», находящийся по улице Уральская, 36. На реставрацию потратят около двух миллионов рублей, сообщается на портале госзакупок. «Выполнение работ по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения „Дом связи“, расположенного на улице Уральская, 36», — говорится в документе. Как следует из контракта, подрядчик должен отремонтировать кровлю. Начальная цена госзакупки — 1 874 316 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Перми отреставрируют здание на улице Сибирской, 20, которое является памятником классицизма. Реставрацией займется ОАО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК).

В Перми ищут подрядчика, который отреставрирует объект культурного наследия регионального значения «Дом связи», находящийся по улице Уральская, 36. На реставрацию потратят около двух миллионов рублей, сообщается на портале госзакупок. «Выполнение работ по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения „Дом связи“, расположенного на улице Уральская, 36», — говорится в документе. Как следует из контракта, подрядчик должен отремонтировать кровлю. Начальная цена госзакупки — 1 874 316 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Перми отреставрируют здание на улице Сибирской, 20, которое является памятником классицизма. Реставрацией займется ОАО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК).