Компания пермских властей отреставрирует историческое здание

Реставрация здания должна завершиться к 300-летию Перми Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Реставрацией исторического здания в центре Перми займется ОАО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК). Об этом сообщается на сайте компании. Речь идет об объекте на улице Сибирской, 20. Последние годы в здании располагался культурный центр ГУ МВД по Пермскому краю.

«Корпорация развития Пермского края проведет работы по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения по улице Сибирской, 20. Сейчас компания проводит выбор субподрядчика, формирует пакет документов на получение разрешения на проведение работ», — сообщает пресс-служба корпорации.

Здание является памятником классицизма. Ранее здесь находилось Благородное собрание. В апреле здание перешло в краевую собственность. Власти рассчитывают закончить его реставрацию к 300-летию Перми — работы должны завершиться к марту 2023 года. За это время планируется отремонтировать конструктивные элементы здания, заменить инженерные сети, провести внутреннюю отделку помещений, а также облагородить прилегающую к зданию территорию.

Планируется, что обновленное здание станет новой точкой притяжения горожан, в нем будет создано социокультурное пространство, концепция которого сейчас прорабатывается. URA.RU рассказывало, что КРПК принадлежит краевым властям в лице регионального министерства строительства. Крупнейшим проектом корпорации является строительство жилого комплекса «Любимов» в Березниках. За масштабной стройкой следят федеральные власти.

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