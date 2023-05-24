Между Салехардом и Лабытнанги запустят паромы

25 мая 2023 в 08:04 Размер текста - 17 +

С расписанием движения паромов и тарифами можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства Фото: Сергей Русанов © URA.RU На переправе между Салехардом и Лабытнанги 25 мая начнут ходить паромы. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа. «Сегодня на линию между Салехардом и Лабытнанги выходят паромы. С расписанием движения паромов и тарифами можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства», — говорится в официальном telegram-канале департамента. Ранее URA.RU сообщало о том, что из-за подвижек льда между Салехардом и Лабытнанги приостановили работу судов на воздушных подушках. В случае продолжения движения льда для перевозки пассажиров были готовы подключить авиакомпанию.

На переправе между Салехардом и Лабытнанги 25 мая начнут ходить паромы. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа. «Сегодня на линию между Салехардом и Лабытнанги выходят паромы. С расписанием движения паромов и тарифами можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства», — говорится в официальном telegram-канале департамента. Ранее URA.RU сообщало о том, что из-за подвижек льда между Салехардом и Лабытнанги приостановили работу судов на воздушных подушках. В случае продолжения движения льда для перевозки пассажиров были готовы подключить авиакомпанию.