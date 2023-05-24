Между Салехардом и Лабытнанги запустят паромы

С расписанием движения паромов и тарифами можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства
На переправе между Салехардом и Лабытнанги 25 мая начнут ходить паромы. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Сегодня на линию между Салехардом и Лабытнанги выходят паромы. С расписанием движения паромов и тарифами можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства», — говорится в официальном telegram-канале департамента.
Ранее URA.RU сообщало о том, что из-за подвижек льда между Салехардом и Лабытнанги приостановили работу судов на воздушных подушках. В случае продолжения движения льда для перевозки пассажиров были готовы подключить авиакомпанию.
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