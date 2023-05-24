24 мая 2023
23 мая 2023

Между Салехардом и Лабытнанги запустят паромы

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, паромная переправа, паром, река иртыш, село уват
С расписанием движения паромов и тарифами можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства Фото:

На переправе между Салехардом и Лабытнанги 25 мая начнут ходить паромы. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Сегодня на линию между Салехардом и Лабытнанги выходят паромы. С расписанием движения паромов и тарифами можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства», — говорится в официальном telegram-канале департамента.

Ранее URA.RU сообщало о том, что из-за подвижек льда между Салехардом и Лабытнанги приостановили работу судов на воздушных подушках. В случае продолжения движения льда для перевозки пассажиров были готовы подключить авиакомпанию.

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На переправе между Салехардом и Лабытнанги 25 мая начнут ходить паромы. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа. «Сегодня на линию между Салехардом и Лабытнанги выходят паромы. С расписанием движения паромов и тарифами можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства», — говорится в официальном telegram-канале департамента. Ранее URA.RU сообщало о том, что из-за подвижек льда между Салехардом и Лабытнанги приостановили работу судов на воздушных подушках. В случае продолжения движения льда для перевозки пассажиров были готовы подключить авиакомпанию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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