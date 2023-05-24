Курганским погорельцам введут новое ограничение для строительства

25 мая 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Погорельцам из Юлдуса не дадут строить дома в подтопляемой зоне Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Курганским погорельцам из села Юлдус запретят заново отстраивать дома на участках, которые попадают в подтопляемую зону. Об этом URA.RU сообщили источники из числа местных жителей. Ранее мэрия Кургана по такой же причине не разрешила восстанавливать жилье жителям сгоревшего микрорайона Смолино. «В селе Юлдус на нескольких улицах запретят строить дома из-за того, что участки под ними находятся в затопляемой зоне. Новые разрешения на строительство никто выдавать уже не будет. У многих участки принадлежат лесфонду, и им тоже нельзя на них строиться. У людей все меньше и меньше выбора», — рассказал инсайдер. В администрации Шадринского округа сообщали, что 25 мая будет проводиться собрание с собственниками земельных участков, которые находятся в подтопляемой зоне и землях лесного фонда. Местные власти планируют обсудить с погорельцами вопросы, связанным со строительством. Ранее URA.RU писало, что в сгоревшее село Юлдус посетил вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев. В ходе его визита местные жители пожаловались, что не всем выдали жилищные сертификаты. Также погорельцам сообщили, что им не разрешат заново строиться на участках, земля которых принадлежит лесфонду. Людям придется искать новые места для своих домов. Шайхразиев пообещал, что им будут искать спонсоров, чтобы быстрее возвести дома. Также 24 мая в Юлдус прибыло несколько фур с гуманитарной помощью из Казани. За ситуацией в курганском селе лично следит глава Татарстана Рустам Минниханов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганским погорельцам из села Юлдус запретят заново отстраивать дома на участках, которые попадают в подтопляемую зону. Об этом URA.RU сообщили источники из числа местных жителей. Ранее мэрия Кургана по такой же причине не разрешила восстанавливать жилье жителям сгоревшего микрорайона Смолино. «В селе Юлдус на нескольких улицах запретят строить дома из-за того, что участки под ними находятся в затопляемой зоне. Новые разрешения на строительство никто выдавать уже не будет. У многих участки принадлежат лесфонду, и им тоже нельзя на них строиться. У людей все меньше и меньше выбора», — рассказал инсайдер. В администрации Шадринского округа сообщали, что 25 мая будет проводиться собрание с собственниками земельных участков, которые находятся в подтопляемой зоне и землях лесного фонда. Местные власти планируют обсудить с погорельцами вопросы, связанным со строительством. Ранее URA.RU писало, что в сгоревшее село Юлдус посетил вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев. В ходе его визита местные жители пожаловались, что не всем выдали жилищные сертификаты. Также погорельцам сообщили, что им не разрешат заново строиться на участках, земля которых принадлежит лесфонду. Людям придется искать новые места для своих домов. Шайхразиев пообещал, что им будут искать спонсоров, чтобы быстрее возвести дома. Также 24 мая в Юлдус прибыло несколько фур с гуманитарной помощью из Казани. За ситуацией в курганском селе лично следит глава Татарстана Рустам Минниханов.