Курганские власти запретили строить дома в сгоревшем микрорайоне

16 мая 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Власти отказывают в строительстве новых домов в Смолино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова заявила, что в микрорайоне Смолино не будут строить новые дома. Такое решение принято из-за того, что территория микрорайона затопляемая. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со встречи погорельцев с властями. «Мы приехали для того, чтобы всем четко сказать, что строительство в Смолино невозможно. Здесь физически невозможны компенсирующие мероприятия», — пояснила Саблукова, передает журналист URA.RU. По словам Саблуковой, из-за воды улицы Розы Люксембург не будет в течение двух-трех лет. Сообщается, что власти планируют пригласить специалистов, которые проведут «гидрологию», чтобы проверить необходимость берегоукрепления. Саблукова объяснила, что там можно отстраивать только дачные дома. Ранее URA.RU писало, что Шумков объяснил жителям сгоревшего микрорайона, когда они смогут отстроить дома. В Смолино строить дома разрешат после возведения дамбы.

Директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова заявила, что в микрорайоне Смолино не будут строить новые дома. Такое решение принято из-за того, что территория микрорайона затопляемая. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со встречи погорельцев с властями. «Мы приехали для того, чтобы всем четко сказать, что строительство в Смолино невозможно. Здесь физически невозможны компенсирующие мероприятия», — пояснила Саблукова, передает журналист URA.RU. По словам Саблуковой, из-за воды улицы Розы Люксембург не будет в течение двух-трех лет. Сообщается, что власти планируют пригласить специалистов, которые проведут «гидрологию», чтобы проверить необходимость берегоукрепления. Саблукова объяснила, что там можно отстраивать только дачные дома. Ранее URA.RU писало, что Шумков объяснил жителям сгоревшего микрорайона, когда они смогут отстроить дома. В Смолино строить дома разрешат после возведения дамбы.