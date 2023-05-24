24 мая 2023

Глава Татарстана Минниханов взял на контроль ситуацию с погорельцами в курганском селе Юлдус

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Юлдус. Курган
Глава Татарстана держит на контроле ситуацию в селе Юлдус Фото:
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Глава Татарстана Рустам Минниханов взял на контроль ситуацию с погорельцами из села Юлдус (Курганская область), которые пострадали в масштабном пожаре. Об этом URA.RU сообщили источник, связанный с властями республики.

«Глава Татарстана держит на личном контроле ситуацию с погорельцами из Юлдуса. После встречи с главой Курганской области Вадимом Шумковым вице-премьер республики Василь Шайхразиев отчитается Минниханову о действиях местной власти, как оказывается помощь погорельцам», — рассказал инсайдер.

На встрече с погорельцами, которая прошла 24 мая в селе Юлдус, Шайхразиев заявил местным жителям, что он планирует приезжать к ним не реже одного раза в месяц для проверки ситуации. Заместитель премьера Татарстана также отмечал, что в Юлдусе будет проводиться заседание Бюро Конгресса татар и выездное заседание Национального Совета.

Ранее URA.RU писало, что в Юлдус с рабочим визитом приехал вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев. Он смотрел сгоревшее село и пообщался с погорельцами. Местные жители жаловались чиновнику на то, что не все получили сертификаты и выплаты. Также сообщалось, что пострадавшим в пожаре предлагают искать новые участки для строительства. Это связано с тем, что их земли находятся в собственности лесфонда.

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Глава Татарстана Рустам Минниханов взял на контроль ситуацию с погорельцами из села Юлдус (Курганская область), которые пострадали в масштабном пожаре. Об этом URA.RU сообщили источник, связанный с властями республики. «Глава Татарстана держит на личном контроле ситуацию с погорельцами из Юлдуса. После встречи с главой Курганской области Вадимом Шумковым вице-премьер республики Василь Шайхразиев отчитается Минниханову о действиях местной власти, как оказывается помощь погорельцам», — рассказал инсайдер. На встрече с погорельцами, которая прошла 24 мая в селе Юлдус, Шайхразиев заявил местным жителям, что он планирует приезжать к ним не реже одного раза в месяц для проверки ситуации. Заместитель премьера Татарстана также отмечал, что в Юлдусе будет проводиться заседание Бюро Конгресса татар и выездное заседание Национального Совета. Ранее URA.RU писало, что в Юлдус с рабочим визитом приехал вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев. Он смотрел сгоревшее село и пообщался с погорельцами. Местные жители жаловались чиновнику на то, что не все получили сертификаты и выплаты. Также сообщалось, что пострадавшим в пожаре предлагают искать новые участки для строительства. Это связано с тем, что их земли находятся в собственности лесфонда.
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