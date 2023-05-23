Курганцам из сгоревшего села Юлдус предложили искать новые участки для строительства

Курганцам из сгоревшего села Юлдус рассказали, где строить новые дома Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Жителям курганского села Юлдус, потерявшим дома в пожарах в зоне лесного фонда, посоветовали найти новые участки для строительства. Об этом сообщил корреспондент URA.RU со встречи пострадавших и вице-премьера республики Татарстан Василя Шайхразиева.

«Вам здесь никто не разрешит строить, потому что это лесфонд. Нужно находить место здесь внутри деревни, где вы будете строиться», — сказал чиновник в беседе с местными жителями. Шайхразиев пояснил, что разрешение на строительство в лесном фонде не смогут выдать по причине незаконности таких действий.

Вице-премьер Татарстана, посетивший село с визитом, также рассказал, что казанские власти и татарские общины помогут курганским погорельцам из Юлдуса. «Если известны случаи, что не было предоставлено выплат, а люди здесь живут давно — говорите нам фамилии, мы их тоже не бросим», — сказал Шайхразиев. Чиновник пообещал найти спонсоров, которые помогут жителям в строительстве дополнительно к выплатам местных властей. Первоочередной задачей он назвал решение вопросов с земельными участками для строительства.

Пожар в селе Юлдус Шадринского округа произошел 7 мая. В огне пострадали более 220 домов. В селе проживает большая татарская община. Помимо курганских властей, помощь погорельцам из Юлдуса оказывают власти Татарстана и общины из других регионов.