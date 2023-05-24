Челябинцы запротестовали против шестидневной рабочей недели

Челябинцы скорее готовы поддержать четыре, а не шесть рабочих дней на неделе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди жителей Челябинска 81% вступили против шестидневной рабочей недели. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, инициативу не поддержали ни работодатели, ни их работники.

«Инициатива о введении в стране шестидневной рабочей недели не нашла поддержки ни в бизнес-сообществе, ни среди горожан. Предложение поддержали только 4% работодателей и 8% граждан, остальные 81% против», — озвучили в SuperJob итоги опроса.

В исследовании приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения из Челябинска. Кадровики отметили, что при напряженном шестидневном графике работы у сотрудников пропадет интерес трудиться и показатели деятельности снизятся. Горожане добавили, что прорывы обеспечат рост производительности труда, но никак не продление рабочей недели. В каждой третьей компании (32%) заявили, что, скорее, поддержат четырехдневку.

Чаще всего в ходе исследования шестидневную неделю поддерживали представители старшего поколения (14%). Ядро противников сформировалось в возрастной категории от 35 до 44 лет (78%). Мужчины одобряли новацию чаще женщин (15% против 10%). Опрошенные с доходом свыше 80 тысяч рублей в месяц выступали за инициативу чуть чаще тех, кто зарабатывал меньше (11 и 7%).

С инициативой введения шестидневной рабочей недели выступила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Свое предложение сообщество внесло в Минтруд РФ, обосновав его необходимостью усиления экономики и технологического прорыва.