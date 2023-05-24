24 мая 2023

В пермской глубинке зафиксирована вспышка бешенства

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Баннер ритуальных услуг. Курган , пропуск, зона карантина
В селе, где выявлено бешенство введен каранин Фото:

Специалисты Россельхознадзора зафиксировали вспышку бешенства в Чернушке. Болезнь енотовидной собаки, которая набросилась на местную жительницу и покусала ее, подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В мае 2023 года в Чернушинском округе обнаружено дикое животное, болеющее бешенством. Населенный пункт, где выявлен вирус бешенства, объявлен неблагополучным», — сообщили в Россельхознадзоре.

Ранее URA.RU писало, что 19 мая на пермячку напала енотовидная собака. В этот же день губернатор Пермского края издал указ о введении карантина по бешенству в селе Трушники, где все произошло.

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Специалисты Россельхознадзора зафиксировали вспышку бешенства в Чернушке. Болезнь енотовидной собаки, которая набросилась на местную жительницу и покусала ее, подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В мае 2023 года в Чернушинском округе обнаружено дикое животное, болеющее бешенством. Населенный пункт, где выявлен вирус бешенства, объявлен неблагополучным», — сообщили в Россельхознадзоре. Ранее URA.RU писало, что 19 мая на пермячку напала енотовидная собака. В этот же день губернатор Пермского края издал указ о введении карантина по бешенству в селе Трушники, где все произошло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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