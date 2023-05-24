В пермской глубинке зафиксирована вспышка бешенства

25 мая 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

В селе, где выявлено бешенство введен каранин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Специалисты Россельхознадзора зафиксировали вспышку бешенства в Чернушке. Болезнь енотовидной собаки, которая набросилась на местную жительницу и покусала ее, подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В мае 2023 года в Чернушинском округе обнаружено дикое животное, болеющее бешенством. Населенный пункт, где выявлен вирус бешенства, объявлен неблагополучным», — сообщили в Россельхознадзоре. Ранее URA.RU писало, что 19 мая на пермячку напала енотовидная собака. В этот же день губернатор Пермского края издал указ о введении карантина по бешенству в селе Трушники, где все произошло.

Специалисты Россельхознадзора зафиксировали вспышку бешенства в Чернушке. Болезнь енотовидной собаки, которая набросилась на местную жительницу и покусала ее, подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В мае 2023 года в Чернушинском округе обнаружено дикое животное, болеющее бешенством. Населенный пункт, где выявлен вирус бешенства, объявлен неблагополучным», — сообщили в Россельхознадзоре. Ранее URA.RU писало, что 19 мая на пермячку напала енотовидная собака. В этот же день губернатор Пермского края издал указ о введении карантина по бешенству в селе Трушники, где все произошло.