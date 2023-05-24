В пермской глубинке зафиксирована вспышка бешенства

В селе, где выявлено бешенство введен каранин
Специалисты Россельхознадзора зафиксировали вспышку бешенства в Чернушке. Болезнь енотовидной собаки, которая набросилась на местную жительницу и покусала ее, подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В мае 2023 года в Чернушинском округе обнаружено дикое животное, болеющее бешенством. Населенный пункт, где выявлен вирус бешенства, объявлен неблагополучным», — сообщили в Россельхознадзоре.
Ранее URA.RU писало, что 19 мая на пермячку напала енотовидная собака. В этот же день губернатор Пермского края издал указ о введении карантина по бешенству в селе Трушники, где все произошло.
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