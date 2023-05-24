Лесозаготовщики отправятся караулить территории из-за пожаров в Свердловской области

Компании, которые занимаются лесозаготовками в Свердловской области, отправятся на патрулирование территорий региона. Такое поручение дал губернатор области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики.
«По поручению Евгения Куйвашева создается список из 2700 сотрудников компаний-лесопользователей и лесничеств. В выходные они будут распределены на патрулирование, окарауливание по всей территории региона», — заявили в ДИП.
Также Куйвашев поручил обратить особое внимание на заброшенные земли, которые раньше использовались в сельском хозяйстве. «Главы муниципалитетов совместно с правительством проведут масштабную ревизию на своих территориях. Данные будут переданы в надзорные ведомства», — рассказали представители губернатора.
В настоящее время на фоне жары в Свердловской области увеличивается площадь пожаров — за последние сутки она выросла с 3,6 до 6,2 тысячи гектаров. Лесные пожары бушуют в регионе с конца апреля.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.