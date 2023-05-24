24 мая 2023

Лесозаготовщики отправятся караулить территории из-за пожаров в Свердловской области

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, стройматериалы, деревья, лесоматериалы, бревно, дрова, лесозаготовка
Те, кто используют лес, должны будут его оберегать в ближайшие выходные Фото:
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Пожары в Свердловской области

Компании, которые занимаются лесозаготовками в Свердловской области, отправятся на патрулирование территорий региона. Такое поручение дал губернатор области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики.

«По поручению Евгения Куйвашева создается список из 2700 сотрудников компаний-лесопользователей и лесничеств. В выходные они будут распределены на патрулирование, окарауливание по всей территории региона», — заявили в ДИП.

Также Куйвашев поручил обратить особое внимание на заброшенные земли, которые раньше использовались в сельском хозяйстве. «Главы муниципалитетов совместно с правительством проведут масштабную ревизию на своих территориях. Данные будут переданы в надзорные ведомства», — рассказали представители губернатора.

В настоящее время на фоне жары в Свердловской области увеличивается площадь пожаров — за последние сутки она выросла с 3,6 до 6,2 тысячи гектаров. Лесные пожары бушуют в регионе с конца апреля.

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Компании, которые занимаются лесозаготовками в Свердловской области, отправятся на патрулирование территорий региона. Такое поручение дал губернатор области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики. «По поручению Евгения Куйвашева создается список из 2700 сотрудников компаний-лесопользователей и лесничеств. В выходные они будут распределены на патрулирование, окарауливание по всей территории региона», — заявили в ДИП. Также Куйвашев поручил обратить особое внимание на заброшенные земли, которые раньше использовались в сельском хозяйстве. «Главы муниципалитетов совместно с правительством проведут масштабную ревизию на своих территориях. Данные будут переданы в надзорные ведомства», — рассказали представители губернатора. В настоящее время на фоне жары в Свердловской области увеличивается площадь пожаров — за последние сутки она выросла с 3,6 до 6,2 тысячи гектаров. Лесные пожары бушуют в регионе с конца апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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