На фоне жары в Свердловской области увеличивается площадь пожаров

25 мая 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Несмотря на увеличение площади пожаров, угрозы распространения огня на населенные пункты нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Свердловские спасатели продолжают бороться с лесными пожарами, которые бушуют в области последний месяц. Сейчас в регионе действует 19 возгораний, 13 из которых локализованы. Из-за отсутствия ветра и 30-градусной жары площадь пожаров увеличилась с 3,6 до 6,2 тысячи гектаров за один день. Об этом сообщают пресс-служба регионального ГУ МЧС России и департамент информационной политики. «17 природных пожаров ликвидированы за прошедшие сутки на Среднем Урале. Продолжают действовать 19 возгораний, 13 из которых локализованы», — рассказали в ведомстве. С борта Ил-76 МЧС России сброшено 126 кубометров воды. В тушении задействована авиация РСЧС, которая сбросила 55 тонн воды. Как сообщает ДИП, за последние сутки удалось потушить крупные пожары в Сосьвинском, Полевском, Режевском, Березовском городских округах и Пелыме. Также локализованы возгорания в Артемовском, Асбестовском, Ивдельском, Шалинском городских округах, в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и городском округе Сухой Лог. Угрозы распространения пожаров на населенные пункты нет. Площадь лесных пожаров в Свердловской области на утро 24 мая составляла 3,6 тысячи гектаров. Чтобы справиться с возгораниями, региональные власти начали закупать оборудование для уральской авиабазы: пять лесопатрульных комплексов на базе автомобилей УАЗ. Пожары действуют в регионе с конца апреля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловские спасатели продолжают бороться с лесными пожарами, которые бушуют в области последний месяц. Сейчас в регионе действует 19 возгораний, 13 из которых локализованы. Из-за отсутствия ветра и 30-градусной жары площадь пожаров увеличилась с 3,6 до 6,2 тысячи гектаров за один день. Об этом сообщают пресс-служба регионального ГУ МЧС России и департамент информационной политики. «17 природных пожаров ликвидированы за прошедшие сутки на Среднем Урале. Продолжают действовать 19 возгораний, 13 из которых локализованы», — рассказали в ведомстве. С борта Ил-76 МЧС России сброшено 126 кубометров воды. В тушении задействована авиация РСЧС, которая сбросила 55 тонн воды. Как сообщает ДИП, за последние сутки удалось потушить крупные пожары в Сосьвинском, Полевском, Режевском, Березовском городских округах и Пелыме. Также локализованы возгорания в Артемовском, Асбестовском, Ивдельском, Шалинском городских округах, в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и городском округе Сухой Лог. Угрозы распространения пожаров на населенные пункты нет. Площадь лесных пожаров в Свердловской области на утро 24 мая составляла 3,6 тысячи гектаров. Чтобы справиться с возгораниями, региональные власти начали закупать оборудование для уральской авиабазы: пять лесопатрульных комплексов на базе автомобилей УАЗ. Пожары действуют в регионе с конца апреля.