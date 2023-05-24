В ХМАО задержали подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих

Силовики Сургута задержали объявленного в розыск Овика Мадояна, подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города.
«Подозреваемого задержали оперативники уголовного розыска УМВД Сургута. Мадоян скрывался в одной из гостиниц города», — сообщил источник.
Мадоян был объявлен в розыск после жестокого убийства своего тестя возле одного из сургутских кафе на глазах у прохожих. По предварительным данным, причиной стал бытовой конфликт.
В управлении МВД по ХМАО пока воздержались от комментария. При этом сообщили, что официальная информация о случившемся появится позже.
Ранее URA.RU сообщало, что Мадоян объявлен в розыск. Он пустился в бега после совершения убийства.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.