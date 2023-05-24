24 мая 2023
23 мая 2023

В ХМАО задержали подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание человека назвавшего себя богом. Челябинск, арест, уаз, участковый, задержанный, подъезд, полиция, патрульный автомобиль, задержание
Подозреваемый прятался в одной из гостиниц города Фото:

Силовики Сургута задержали объявленного в розыск Овика Мадояна, подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города.

«Подозреваемого задержали оперативники уголовного розыска УМВД Сургута. Мадоян скрывался в одной из гостиниц города», — сообщил источник.

Мадоян был объявлен в розыск после жестокого убийства своего тестя возле одного из сургутских кафе на глазах у прохожих. По предварительным данным, причиной стал бытовой конфликт.

В управлении МВД по ХМАО пока воздержались от комментария. При этом сообщили, что официальная информация о случившемся появится позже.

Ранее URA.RU сообщало, что Мадоян объявлен в розыск. Он пустился в бега после совершения убийства.

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Силовики Сургута задержали объявленного в розыск Овика Мадояна, подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города. «Подозреваемого задержали оперативники уголовного розыска УМВД Сургута. Мадоян скрывался в одной из гостиниц города», — сообщил источник. Мадоян был объявлен в розыск после жестокого убийства своего тестя возле одного из сургутских кафе на глазах у прохожих. По предварительным данным, причиной стал бытовой конфликт. В управлении МВД по ХМАО пока воздержались от комментария. При этом сообщили, что официальная информация о случившемся появится позже. Ранее URA.RU сообщало, что Мадоян объявлен в розыск. Он пустился в бега после совершения убийства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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