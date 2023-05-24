24 мая 2023

В Екатеринбурге обнаружили смертельно опасную инфекцию. Фото

В Екатеринбурге зафиксировали вспышку кори
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи приглашают горожан на бесплатную прививку от кори Фото:

На улице Технической в Екатеринбурге зафиксированы случаи заболевания корью. Жильцы одного из домов столкнулись с таким объявлением.

«Информируем вас, что в вашем подъезде зарегистрирован случай кори. Инфекция передается воздушно-капельным путем. В связи с тем, что в городе сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости корью, в целях сохранения вашего здоровья приглашаем вас на бесплатную прививку», — указано в объявлении от лица центральной городской клинической больницы №3.

В ЦГКБ №3 подтвердили, что такое приглашение действительно существует. По словам представителей медучреждения, зафиксированы случаи заражения корью в нескольких домах по улице Технической.

В начале апреля в Екатеринбурге уже фиксировали вспышку кори. Болезнь обнаружили у мигрантов, которые проживают в Железнодорожном районе города.

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На улице Технической в Екатеринбурге зафиксированы случаи заболевания корью. Жильцы одного из домов столкнулись с таким объявлением. «Информируем вас, что в вашем подъезде зарегистрирован случай кори. Инфекция передается воздушно-капельным путем. В связи с тем, что в городе сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости корью, в целях сохранения вашего здоровья приглашаем вас на бесплатную прививку», — указано в объявлении от лица центральной городской клинической больницы №3. В ЦГКБ №3 подтвердили, что такое приглашение действительно существует. По словам представителей медучреждения, зафиксированы случаи заражения корью в нескольких домах по улице Технической. В начале апреля в Екатеринбурге уже фиксировали вспышку кори. Болезнь обнаружили у мигрантов, которые проживают в Железнодорожном районе города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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