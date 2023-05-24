На улице Технической в Екатеринбурге зафиксированы случаи заболевания корью. Жильцы одного из домов столкнулись с таким объявлением.
«Информируем вас, что в вашем подъезде зарегистрирован случай кори. Инфекция передается воздушно-капельным путем. В связи с тем, что в городе сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости корью, в целях сохранения вашего здоровья приглашаем вас на бесплатную прививку», — указано в объявлении от лица центральной городской клинической больницы №3.
В ЦГКБ №3 подтвердили, что такое приглашение действительно существует. По словам представителей медучреждения, зафиксированы случаи заражения корью в нескольких домах по улице Технической.
В начале апреля в Екатеринбурге уже фиксировали вспышку кори. Болезнь обнаружили у мигрантов, которые проживают в Железнодорожном районе города.
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