В Екатеринбурге зафиксировали вспышку кори

Случаи кори зарегистрированы в Железнодорожном районе города Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Екатеринбурге зафиксировали вспышку острого инфекционного вирусного заболевания. Речь идет о кори. Случаи заражения, предположительно, зарегистрированы среди рабочих мигрантов в Железнодорожном районе города. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«В Железнодорожном районе Екатеринбурга несколько человек заболели корью. Предположительно, это были жители многоквартирного дома на Билимбаевской, 25/4. На место выезжала машина скорой медицинской помощи. Заболевших госпитализировали в одно из медучреждений уральской столицы. Количество больных пока неясно», — сообщил собеседник URA.RU.

В министерстве здравоохранения Свердловской области URA.RU подтвердили информацию о случаях заболевания корью. «Пациенты госпитализированы в одну из городских больниц с подозрением на инфекционное заболевание. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил пресс-атташе ведомства Константин Шестаков.

Корь — острое вирусное заболевание, характеризующееся высокой температурой тела, интоксикацией, кашлем и сыпью. Корь опасна тяжелыми осложнениями, воспалением легких, судорогами, воспалением головного мозга. Передается воздушно-капельным путем.