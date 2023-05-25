В челябинском поселке женщина сожгла венки на «Вечном огне»

Женщину обвинили в вандализме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Увельский (Челябинская область) женщина сожгла 10 венков на «Вечном огне». Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Женщина пришла к мемориалу воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Там она принялась сжигать венки на „Вечном огне“», — рассказал источник.

По данным URA.RU женщину задержали. Оказалось, что она страдает шизофренией и состоит на учете у психиатра. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СУ СКР по региону. Там на звонок не ответили.