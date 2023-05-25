В челябинском поселке женщина сожгла венки на «Вечном огне»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Нязепетровска. Челябинская область, вечный огонь погас
Женщину обвинили в вандализме Фото:

В поселке Увельский (Челябинская область) женщина сожгла 10 венков на «Вечном огне». Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Женщина пришла к мемориалу воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Там она принялась сжигать венки на „Вечном огне“», — рассказал источник.

По данным URA.RU женщину задержали. Оказалось, что она страдает шизофренией и состоит на учете у психиатра. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СУ СКР по региону. Там на звонок не ответили.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Увельский (Челябинская область) женщина сожгла 10 венков на «Вечном огне». Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Женщина пришла к мемориалу воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Там она принялась сжигать венки на „Вечном огне“», — рассказал источник. По данным URA.RU женщину задержали. Оказалось, что она страдает шизофренией и состоит на учете у психиатра. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»). URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СУ СКР по региону. Там на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...