В челябинском поселке женщина сожгла венки на «Вечном огне»

Женщину обвинили в вандализме
В поселке Увельский (Челябинская область) женщина сожгла 10 венков на «Вечном огне». Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Женщина пришла к мемориалу воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Там она принялась сжигать венки на „Вечном огне“», — рассказал источник.
По данным URA.RU женщину задержали. Оказалось, что она страдает шизофренией и состоит на учете у психиатра. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СУ СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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