В Кремле отреагировали на намерение Украины убить Путина

Песков: намерения Украины убить Путина означают, что спецоперация оправдана
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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
Спецоперация оправдана, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявления об убийстве президента России Владимира Путина со стороны Украины, означают, что проведение спецоперации оправдано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Специальная военная операция более чем оправдана и должна быть завершена достижением поставленных целей», — заявил Дмитрий Песков.

Видео с интервью Пескова опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Песков отметил, что безопасности президента ничего не угрожает.

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Заявления об убийстве президента России Владимира Путина со стороны Украины, означают, что проведение спецоперации оправдано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время заседания Высшего Евразийского экономического совета. «Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Специальная военная операция более чем оправдана и должна быть завершена достижением поставленных целей», — заявил Дмитрий Песков. Видео с интервью Пескова опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Песков отметил, что безопасности президента ничего не угрожает.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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