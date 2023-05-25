В Кремле отреагировали на намерение Украины убить Путина

Заявления об убийстве президента России Владимира Путина со стороны Украины, означают, что проведение спецоперации оправдано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время заседания Высшего Евразийского экономического совета.
«Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Специальная военная операция более чем оправдана и должна быть завершена достижением поставленных целей», — заявил Дмитрий Песков.
Видео с интервью Пескова опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Песков отметил, что безопасности президента ничего не угрожает.
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