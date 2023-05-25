Россиян начнут арестовывать за карты с неправильными границами

25 мая 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Карты не должны оспаривать территориальную целостность России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Госдума приняла закон о штрафах до одного млн рублей либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России. Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты парламента. Согласно документу, опубликованному в думской электронной базе, в случае принятия законопроекта к экстремистским материалам будут отнесены картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России. Другим законопроектом вносятся изменения в КоАП РФ, за распространение таких карт гражданам «будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц штраф может достигать 1 миллиона рублей», сказано в документе. В январе на карту в здании Госдумы нанесли границы новых регионов РФ, передает Life . Уже в феврале в книжных магазинах заметили обновленные карты, на которых в составе России указаны в том числе ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, уточняет MK . Территории присоединились к РФ в результате референдумов осенью 2022 года.

Госдума приняла закон о штрафах до одного млн рублей либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России. Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты парламента. Согласно документу, опубликованному в думской электронной базе, в случае принятия законопроекта к экстремистским материалам будут отнесены картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России. Другим законопроектом вносятся изменения в КоАП РФ, за распространение таких карт гражданам «будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц штраф может достигать 1 миллиона рублей», сказано в документе. В январе на карту в здании Госдумы нанесли границы новых регионов РФ, передает Life. Уже в феврале в книжных магазинах заметили обновленные карты, на которых в составе России указаны в том числе ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, уточняет MK. Территории присоединились к РФ в результате референдумов осенью 2022 года.