В Пермском крае подешевел конный завод, выставленный на продажу три года назад

05 апреля 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Конезавод в Куединском округе не могут продать с 2020 года (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Стоимость акций племенного конного завода «Куединский» (Пермский край), выставленных на продажу, снизилась на 900 тысяч рублей. Согласно информации, приведенной на сайте ГИС Торги, начальная цена лота сейчас составляет 57 миллионов рублей. «Аукцион в электронной форме по продаже акций АО «Племенной конный завод «Куединский». Начальная цена: 57 000 000,00 рублей», — указано на сайте электронной торговой площадки. Продаже подлежат 12 174 690 акций завода, номинальная стоимость каждой из них составляет 10 рублей. Конный завод «Куединский» расположен в Куединском округе. Единственным учредителем АО является Российская Федерация в лице Росимущества. С 2017 года предприятие несет убытки. Cейчас численность его сотрудников составляет 28 человек (год назад — 45 человек). В 2020 году завод выставили на торги за 71,5 млн рублей. Спустя год стоимость акций юрлица, предлагаемых к продаже, снизилась до 57,9 млн рублей.

Стоимость акций племенного конного завода «Куединский» (Пермский край), выставленных на продажу, снизилась на 900 тысяч рублей. Согласно информации, приведенной на сайте ГИС Торги, начальная цена лота сейчас составляет 57 миллионов рублей. «Аукцион в электронной форме по продаже акций АО «Племенной конный завод «Куединский». Начальная цена: 57 000 000,00 рублей», — указано на сайте электронной торговой площадки. Продаже подлежат 12 174 690 акций завода, номинальная стоимость каждой из них составляет 10 рублей. Конный завод «Куединский» расположен в Куединском округе. Единственным учредителем АО является Российская Федерация в лице Росимущества. С 2017 года предприятие несет убытки. Cейчас численность его сотрудников составляет 28 человек (год назад — 45 человек). В 2020 году завод выставили на торги за 71,5 млн рублей. Спустя год стоимость акций юрлица, предлагаемых к продаже, снизилась до 57,9 млн рублей.