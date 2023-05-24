24 мая 2023

Риелторы назвали квартиры, от которых чаще всего избавляются тюменцы

В Тюмени чаще на продажу выставляют однокомнатные квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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Реже всего на продажу выставляют трехкомнатные квартиры Фото:

На вторичном рынке недвижимости Тюмени чаще всего (45,4%) на продажу выставляют однокомнатные квартиры. Данные об этом предоставили аналитики агентства «Этажи». Реже всего избавляются от трехкомнатных квартир (17,5%).

«На вторичном рынке города Тюмени наибольшую долю составили 1-комнатные квартиры (45,4%) в количестве 5 676 квартир. Затем идут 2-комнатные квартиры, чей объем предложения составил 4 491 квартиру (35,9%). Количество 3-комнатных квартир составило 2 175 квартир (17,4%)», — говорится в исследовании специалистов.

Наибольшее количество предложений на вторичном рынке зафиксировано в районах КПД, Тюменской слободы и Мыса. Меньше всего квартир перепродают в районе Ожогина.

Эксперт в сфере недвижимости сообщил о том, что чаще всего однокомнатные квартиры перепродают по причине роста цен на жилье. «Однушки проще продать. Их в свое время скупали по демократичной стоимости, и теперь, когда семьи, например, расширяются, от них активно избавляются», — сообщил собеседник агентства.

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На вторичном рынке недвижимости Тюмени чаще всего (45,4%) на продажу выставляют однокомнатные квартиры. Данные об этом предоставили аналитики агентства «Этажи». Реже всего избавляются от трехкомнатных квартир (17,5%). «На вторичном рынке города Тюмени наибольшую долю составили 1-комнатные квартиры (45,4%) в количестве 5 676 квартир. Затем идут 2-комнатные квартиры, чей объем предложения составил 4 491 квартиру (35,9%). Количество 3-комнатных квартир составило 2 175 квартир (17,4%)», — говорится в исследовании специалистов. Наибольшее количество предложений на вторичном рынке зафиксировано в районах КПД, Тюменской слободы и Мыса. Меньше всего квартир перепродают в районе Ожогина. Эксперт в сфере недвижимости сообщил о том, что чаще всего однокомнатные квартиры перепродают по причине роста цен на жилье. «Однушки проще продать. Их в свое время скупали по демократичной стоимости, и теперь, когда семьи, например, расширяются, от них активно избавляются», — сообщил собеседник агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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