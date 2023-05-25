Екатеринбурженка сорвалась с обрыва в Дагестане

25 мая 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Женщина приехала на смотровую площадку в составе туристической группы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жительница Екатеринбурга упала с обрыва возле смотровой площадки в селе Гамсутль (Дагестан). Об это сообщил руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по республике Тамила Газимагомедова. «В селе Гамсутль Гунибского района с небольшого обрыва упала девушка 1983 года рождения. Пострадавшая из Екатеринбурга. По предварительной информации, у пострадавшей имеются множественные переломы, перелом основания черепа, не в сознании», — рассказала корреспонденту «РИА Новости» Газимагомедова. Женщина приехала на смотровую площадку вместе с туристической группой из 18 человек. Пострадавшую планируют забирать с места ЧП вертолетом санавиации.

Жительница Екатеринбурга упала с обрыва возле смотровой площадки в селе Гамсутль (Дагестан). Об это сообщил руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по республике Тамила Газимагомедова. «В селе Гамсутль Гунибского района с небольшого обрыва упала девушка 1983 года рождения. Пострадавшая из Екатеринбурга. По предварительной информации, у пострадавшей имеются множественные переломы, перелом основания черепа, не в сознании», — рассказала корреспонденту «РИА Новости» Газимагомедова. Женщина приехала на смотровую площадку вместе с туристической группой из 18 человек. Пострадавшую планируют забирать с места ЧП вертолетом санавиации.