Екатеринбурженка сорвалась с обрыва в Дагестане

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Летний отдых. архив. Пермь, горный дагестан
Женщина приехала на смотровую площадку в составе туристической группы Фото:

Жительница Екатеринбурга упала с обрыва возле смотровой площадки в селе Гамсутль (Дагестан). Об это сообщил руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по республике Тамила Газимагомедова.

«В селе Гамсутль Гунибского района с небольшого обрыва упала девушка 1983 года рождения. Пострадавшая из Екатеринбурга. По предварительной информации, у пострадавшей имеются множественные переломы, перелом основания черепа, не в сознании», — рассказала корреспонденту «РИА Новости» Газимагомедова.

Женщина приехала на смотровую площадку вместе с туристической группой из 18 человек. Пострадавшую планируют забирать с места ЧП вертолетом санавиации.

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Жительница Екатеринбурга упала с обрыва возле смотровой площадки в селе Гамсутль (Дагестан). Об это сообщил руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по республике Тамила Газимагомедова. «В селе Гамсутль Гунибского района с небольшого обрыва упала девушка 1983 года рождения. Пострадавшая из Екатеринбурга. По предварительной информации, у пострадавшей имеются множественные переломы, перелом основания черепа, не в сознании», — рассказала корреспонденту «РИА Новости» Газимагомедова. Женщина приехала на смотровую площадку вместе с туристической группой из 18 человек. Пострадавшую планируют забирать с места ЧП вертолетом санавиации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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