Махонин дал жесткую установку пермским мэрам накануне лета

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главам территорий в обязательном порядке до конца года оборудовать места для купания. Такое заявление он сделал 25 мая на заседании правительства региона, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».
«Еще раз обращаю внимание. Я понимаю, что у всех есть приоритеты. Но приоритет сохранения человеческой жизни точно должен быть основным. Поэтому оборудование мест для купания в тех муниципалитетах, где это еще не сделано, должно быть сделано. Как хотите, так и делайте», — заявил губернатор.
Махонин поручил главам также организовать информационные кампании по правилам поведения на воде. По словам и. о. главы минтербеза Альберта Марданова в 2022 году на воде погибло 55 человек, в том числе, 11 детей. Он отмечает, что все трагедии связаны с несоблюдением «элементарных правил безопасности».
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