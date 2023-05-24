Махонин дал жесткую установку пермским мэрам накануне лета

Губернатор Махонин обязал мэров оборудовать места для купания

25 мая 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Губернатор попросил глав изменить приоритеты, поставив на первое место жизнь людей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главам территорий в обязательном порядке до конца года оборудовать места для купания. Такое заявление он сделал 25 мая на заседании правительства региона, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «Еще раз обращаю внимание. Я понимаю, что у всех есть приоритеты. Но приоритет сохранения человеческой жизни точно должен быть основным. Поэтому оборудование мест для купания в тех муниципалитетах, где это еще не сделано, должно быть сделано. Как хотите, так и делайте», — заявил губернатор. Махонин поручил главам также организовать информационные кампании по правилам поведения на воде. По словам и. о. главы минтербеза Альберта Марданова в 2022 году на воде погибло 55 человек, в том числе, 11 детей. Он отмечает, что все трагедии связаны с несоблюдением «элементарных правил безопасности».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главам территорий в обязательном порядке до конца года оборудовать места для купания. Такое заявление он сделал 25 мая на заседании правительства региона, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «Еще раз обращаю внимание. Я понимаю, что у всех есть приоритеты. Но приоритет сохранения человеческой жизни точно должен быть основным. Поэтому оборудование мест для купания в тех муниципалитетах, где это еще не сделано, должно быть сделано. Как хотите, так и делайте», — заявил губернатор. Махонин поручил главам также организовать информационные кампании по правилам поведения на воде. По словам и. о. главы минтербеза Альберта Марданова в 2022 году на воде погибло 55 человек, в том числе, 11 детей. Он отмечает, что все трагедии связаны с несоблюдением «элементарных правил безопасности».