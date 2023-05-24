24 мая 2023

Махонин дал жесткую установку пермским мэрам накануне лета

Губернатор Махонин обязал мэров оборудовать места для купания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Губернатор попросил глав изменить приоритеты, поставив на первое место жизнь людей Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главам территорий в обязательном порядке до конца года оборудовать места для купания. Такое заявление он сделал 25 мая на заседании правительства региона, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

«Еще раз обращаю внимание. Я понимаю, что у всех есть приоритеты. Но приоритет сохранения человеческой жизни точно должен быть основным. Поэтому оборудование мест для купания в тех муниципалитетах, где это еще не сделано, должно быть сделано. Как хотите, так и делайте», — заявил губернатор.

Махонин поручил главам также организовать информационные кампании по правилам поведения на воде. По словам и. о. главы минтербеза Альберта Марданова в 2022 году на воде погибло 55 человек, в том числе, 11 детей. Он отмечает, что все трагедии связаны с несоблюдением «элементарных правил безопасности».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главам территорий в обязательном порядке до конца года оборудовать места для купания. Такое заявление он сделал 25 мая на заседании правительства региона, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «Еще раз обращаю внимание. Я понимаю, что у всех есть приоритеты. Но приоритет сохранения человеческой жизни точно должен быть основным. Поэтому оборудование мест для купания в тех муниципалитетах, где это еще не сделано, должно быть сделано. Как хотите, так и делайте», — заявил губернатор. Махонин поручил главам также организовать информационные кампании по правилам поведения на воде. По словам и. о. главы минтербеза Альберта Марданова в 2022 году на воде погибло 55 человек, в том числе, 11 детей. Он отмечает, что все трагедии связаны с несоблюдением «элементарных правил безопасности».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...