Названа дата оглашения приговора Виталию Бережному, обвиняемому в убийстве девочки из Тюмени

Обвиняемому в убийстве девочки из Тюмени Виталию Бережному вынесут приговор 26 мая

25 мая 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Виталий Бережной находится под арестом с 2021 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Приговор по делу об убийстве восьмилетней Насти Муравьевой из Тюмени будет оглашен 26 мая. Об этом в своем telegram-канале рассказал адвокат Александр Почуев. В совершении этого преступления обвиняется Виталий Бережной. «Сегодня председательствующая судья А.Б.Ковалевская удалилась в совещательную комнату для постановления приговора. Он будет оглашен завтра в 14:00. Заседание должно быть открыто для публики в этой части», — указал Почуев в своей публикации. Уголовное дело об убийстве ребенка рассматривается Московским городским судом. 22 мая коллегия присяжных вынесла в отношении Бережного обвинительный вердикт. Восьмилетняя Настя Муравьева пропала на окраине Тюмени 30 июня 2021 года. Ее тело было найдено спустя полтора месяца на берегу озера Оброчное. Через несколько дней после этого, был задержан подозреваемый в совершении преступления, которым оказался Виталий Бережной. Он признался в изнасиловании и убийстве ребенка, но затем отказался от своих слов.

Приговор по делу об убийстве восьмилетней Насти Муравьевой из Тюмени будет оглашен 26 мая. Об этом в своем telegram-канале рассказал адвокат Александр Почуев. В совершении этого преступления обвиняется Виталий Бережной. «Сегодня председательствующая судья А.Б.Ковалевская удалилась в совещательную комнату для постановления приговора. Он будет оглашен завтра в 14:00. Заседание должно быть открыто для публики в этой части», — указал Почуев в своей публикации. Уголовное дело об убийстве ребенка рассматривается Московским городским судом. 22 мая коллегия присяжных вынесла в отношении Бережного обвинительный вердикт. Восьмилетняя Настя Муравьева пропала на окраине Тюмени 30 июня 2021 года. Ее тело было найдено спустя полтора месяца на берегу озера Оброчное. Через несколько дней после этого, был задержан подозреваемый в совершении преступления, которым оказался Виталий Бережной. Он признался в изнасиловании и убийстве ребенка, но затем отказался от своих слов.