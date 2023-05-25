В Екатеринбурге пройдет автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер»

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Автопробег, посвященный признанию ЛДНР. Москва, флаг днр, автопробег, лнр, российские флаги
Участники автопробега доедут до северного кладбища в Березовском, где находится Аллея Славы ЧВК «Вагнер» Фото:

Жителей Екатеринбурга и Свердловской области зовут на автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер» и бойцов, которые участвуют в спецоперации. С собой автомобилистов просят брать флаги различных родов войск и гвоздики — конечной точкой маршрута станет северное кладбище Березовского, где находится Аллея Славы памяти воинов. О мероприятии URA.RU рассказал представитель частной военной компании.

«Уважаемые жители Екатеринбурга и Свердловской области, приглашаем на автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер» и бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. У кого есть флаги родов войск России, СССР, возьмите с собой. Гвоздики приветствуются. Конечная остановка — на Северном кладбище Березовского, возложение цветов на Аллею Славы ЧВК «Вагнер», — говорится в сообщении организаторов.

Автопробег пройдет 28 мая, время сбора с 11:00 часов на автостоянке OBI возле ТЦ «Карнавал» на Халтурина, 53. Маршрут по городу объявят на месте. Специальная военная операция по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее целью является спасение мирных граждан от агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

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Жителей Екатеринбурга и Свердловской области зовут на автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер» и бойцов, которые участвуют в спецоперации. С собой автомобилистов просят брать флаги различных родов войск и гвоздики — конечной точкой маршрута станет северное кладбище Березовского, где находится Аллея Славы памяти воинов. О мероприятии URA.RU рассказал представитель частной военной компании. «Уважаемые жители Екатеринбурга и Свердловской области, приглашаем на автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер» и бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. У кого есть флаги родов войск России, СССР, возьмите с собой. Гвоздики приветствуются. Конечная остановка — на Северном кладбище Березовского, возложение цветов на Аллею Славы ЧВК «Вагнер», — говорится в сообщении организаторов. Автопробег пройдет 28 мая, время сбора с 11:00 часов на автостоянке OBI возле ТЦ «Карнавал» на Халтурина, 53. Маршрут по городу объявят на месте. Специальная военная операция по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее целью является спасение мирных граждан от агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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