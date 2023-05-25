В Челябинской области и областном центре на выходных 27 и 28 мая ожидается жара до 33 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.
«В субботу, 27 мая, в отдельных районах региона столбики термометра поднимутся до 32 градусов. В воскресенье, 28 мая, температура воздуха дойдет до 33 градусов», — уточнили в гидрометцентре.
В Челябинске максимальная температура воздуха за выходные составит 32 градуса. В столице региона, как и во всей области, жару будет сопровождать слабый ветер.
Мэр Челябинска Наталья Котова 22 мая распорядилась провести рейды по городским пляжам. Она поручила патрулировать городские карьеры и выставить спасателей. Замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов напомнил горожанам, что, не смотря на жаркую погоду вода еще не прогрелась.
Дневная температура воздуха в регионе будет от 27 до 33 градусов
В Челябинской области и областном центре на выходных 27 и 28 мая ожидается жара до 33 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В субботу, 27 мая, в отдельных районах региона столбики термометра поднимутся до 32 градусов. В воскресенье, 28 мая, температура воздуха дойдет до 33 градусов», — уточнили в гидрометцентре. В Челябинске максимальная температура воздуха за выходные составит 32 градуса. В столице региона, как и во всей области, жару будет сопровождать слабый ветер. Мэр Челябинска Наталья Котова 22 мая распорядилась провести рейды по городским пляжам. Она поручила патрулировать городские карьеры и выставить спасателей. Замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов напомнил горожанам, что, не смотря на жаркую погоду вода еще не прогрелась.