Челябинцы встретят выходные с 33-градусной жарой. Скрин

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Клипарт. Челябинск, жара, фонтан
Температура воздуха в регионе поднимется до 33 градусов Фото:

В Челябинской области и областном центре на выходных 27 и 28 мая ожидается жара до 33 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«В субботу, 27 мая, в отдельных районах региона столбики термометра поднимутся до 32 градусов. В воскресенье, 28 мая, температура воздуха дойдет до 33 градусов», — уточнили в гидрометцентре.

В Челябинске максимальная температура воздуха за выходные составит 32 градуса. В столице региона, как и во всей области, жару будет сопровождать слабый ветер.

Мэр Челябинска Наталья Котова 22 мая распорядилась провести рейды по городским пляжам. Она поручила патрулировать городские карьеры и выставить спасателей. Замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов напомнил горожанам, что, не смотря на жаркую погоду вода еще не прогрелась.

Дневная температура воздуха в регионе будет от 27 до 33 градусов
Дневная температура воздуха в регионе будет от 27 до 33 градусов
В Челябинске будет малооблачно и жарко
В Челябинске будет малооблачно и жарко

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В Челябинской области и областном центре на выходных 27 и 28 мая ожидается жара до 33 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В субботу, 27 мая, в отдельных районах региона столбики термометра поднимутся до 32 градусов. В воскресенье, 28 мая, температура воздуха дойдет до 33 градусов», — уточнили в гидрометцентре. В Челябинске максимальная температура воздуха за выходные составит 32 градуса. В столице региона, как и во всей области, жару будет сопровождать слабый ветер. Мэр Челябинска Наталья Котова 22 мая распорядилась провести рейды по городским пляжам. Она поручила патрулировать городские карьеры и выставить спасателей. Замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов напомнил горожанам, что, не смотря на жаркую погоду вода еще не прогрелась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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