Генерал ВС США Милли усомнился, что Украина сможет вернуть территории

Стратегическая цель Украины вернуть все утраченные территории не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе. Об этом заявил начальник Генштаба США Марк Милли в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Ллойдом Остином.
«Стратегическая цель Украины — вернуть все утраченные территории — не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе», —заявил Милл. Трансляция выступления
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о желании вернуть все утраченные территории, в том числе Крым. Вооруженные силы страны готовят контрнаступление. Однако Киев сможет начать его только в том случае, когда Украина получит необходимое количество вооружения от стран Запада, сообщали в офисе Зеленского.
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