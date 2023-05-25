Генерал ВС США Милли усомнился, что Украина сможет вернуть территории

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ВСУ не удастся вернуть территории военным путем, уверены в США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Стратегическая цель Украины вернуть все утраченные территории не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе. Об этом заявил начальник Генштаба США Марк Милли в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Ллойдом Остином.

«Стратегическая цель Украины — вернуть все утраченные территории — не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе», —заявил Милл. Трансляция выступления велась на официальном сайте Пентагона.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о желании вернуть все утраченные территории, в том числе Крым. Вооруженные силы страны готовят контрнаступление. Однако Киев сможет начать его только в том случае, когда Украина получит необходимое количество вооружения от стран Запада, сообщали в офисе Зеленского.

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Стратегическая цель Украины вернуть все утраченные территории не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе. Об этом заявил начальник Генштаба США Марк Милли в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Ллойдом Остином. «Стратегическая цель Украины — вернуть все утраченные территории — не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе», —заявил Милл. Трансляция выступления велась на официальном сайте Пентагона. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о желании вернуть все утраченные территории, в том числе Крым. Вооруженные силы страны готовят контрнаступление. Однако Киев сможет начать его только в том случае, когда Украина получит необходимое количество вооружения от стран Запада, сообщали в офисе Зеленского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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