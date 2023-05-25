В офисе Зеленского отказались от слов Подоляка о начале контрнаступления ВСУ

Киев начнет контрнаступление только в том случае, когда Украина получит необходимое количество вооружения от стран Запада. Об этом заявил замглавы офиса Игорь Жовква, опровергнув противоположные высказывания советника украинского президента Михаила Подоляка.
«Мы будем и дальше готовить контрнаступление. <…> Оно [контрнаступление] начнется, когда страна получит необходимое вооружение от союзников [Запада]», — подчеркнул Игорь Жовква в
Ранее Михаил Подоляк говорил о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже началось. 25 мая он заявил, что наступление продолжается уже несколько дней. Военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов также сомневался в словах Подоляка, передает телеканал 360. Аналогичного мнения придерживался и экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, сообщает «Национальная служба новостей».
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