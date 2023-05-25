Киев внес «Медвежонка Барни» в международный список «спонсоров войны»

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Украина включила Mondelez International в список «спонсоров войны» Фото:
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Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую корпорацию Mondelez International в перечень международных спонсоров войны за отказ уйти из РФ. Фабрики под ее ведомством выпускают пирожные «Медвежонок Барни», печенье «Юбилейное», шоколад Alpen Gold и другие виды продукции.

«НАПК внесло Mondelez International к международным спонсорам войны. Судя по всему, ее менеджеров мало беспокоит тот факт, что, платя немалые налоги в госбюджет Москвы, компания вносит свой вклад в обеспечение [российской] армии», — говорится в telegram-канале национального агентства Украины.

Интересы Mondelez International в России представляет ООО «Мондэлис Русь», которая имеет несколько заводов, выпускающие разные виды популярной продукции. Например, фабрика «Большевик» выпускает печенье «Юбилейное» и пирожные «Медвежонок Барни». Другая фабрика в городе Покрове выпускает шоколад Alpen Gold, «Воздушный», Milka. Третье производство запускает жевательную резинку Dirol.

Ранее НАПК также внесло французскую компанию Auchan Holding в список спонсоров войны. Последняя владеет сетью магазинов «Ашан». Западные компании начали покидать Россию после начала спецоперации на территории Украины. За год РФ покинули десятки компаний в рамках санкций.

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Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую корпорацию Mondelez International в перечень международных спонсоров войны за отказ уйти из РФ. Фабрики под ее ведомством выпускают пирожные «Медвежонок Барни», печенье «Юбилейное», шоколад Alpen Gold и другие виды продукции. «НАПК внесло Mondelez International к международным спонсорам войны. Судя по всему, ее менеджеров мало беспокоит тот факт, что, платя немалые налоги в госбюджет Москвы, компания вносит свой вклад в обеспечение [российской] армии», — говорится в telegram-канале национального агентства Украины. Интересы Mondelez International в России представляет ООО «Мондэлис Русь», которая имеет несколько заводов, выпускающие разные виды популярной продукции. Например, фабрика «Большевик» выпускает печенье «Юбилейное» и пирожные «Медвежонок Барни». Другая фабрика в городе Покрове выпускает шоколад Alpen Gold, «Воздушный», Milka. Третье производство запускает жевательную резинку Dirol. Ранее НАПК также внесло французскую компанию Auchan Holding в список спонсоров войны. Последняя владеет сетью магазинов «Ашан». Западные компании начали покидать Россию после начала спецоперации на территории Украины. За год РФ покинули десятки компаний в рамках санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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