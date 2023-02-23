Украина внесла «Ашан» в список «спонсоров войны»

Французская компания Auchan Holding (Ашан) попала в украинский список «спонсоров войны». Об этом заявил председатель украинского национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков.
«Институт репутации должен работать, поэтому мы внесли „Ашан“ в перечень международных спонсоров войны», — заявил Председатель НАПК Александр Новиков. Отмечается, что причиной для внесения «Ашана» в этот список послужило то, что компания не покинула российский рынок после 24 февраля 2022 года и выдавала продукты питания, которые потом отправлялись в Донбасс.
После публикации такого заявления ритейлер Auchan заявил, что отвергает любые предположения, что его магазины оказывали гуманитарную помощь российским военным. На данный момент в России находится 230 магазинов сети «Ашан».
В марте 2022 года генеральный директор компании «Ашан» Ив Клод заявил, что его компания не будет присоединяться к антироссийским санкциям. Он отметил, что магазины продолжат свою работу на Украине и в России в не зависимости от политической ситуации.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!