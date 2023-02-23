Украина внесла «Ашан» в список «спонсоров войны»

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Разное. Москва, ашан
«Ашан» попал в особый список антикоррупционного ведомства на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Французская компания Auchan Holding (Ашан) попала в украинский список «спонсоров войны». Об этом заявил председатель украинского национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков.

«Институт репутации должен работать, поэтому мы внесли „Ашан“ в перечень международных спонсоров войны», — заявил Председатель НАПК Александр Новиков. Отмечается, что причиной для внесения «Ашана» в этот список послужило то, что компания не покинула российский рынок после 24 февраля 2022 года и выдавала продукты питания, которые потом отправлялись в Донбасс.

После публикации такого заявления ритейлер Auchan заявил, что отвергает любые предположения, что его магазины оказывали гуманитарную помощь российским военным. На данный момент в России находится 230 магазинов сети «Ашан».

В марте 2022 года генеральный директор компании «Ашан» Ив Клод заявил, что его компания не будет присоединяться к антироссийским санкциям. Он отметил, что магазины продолжат свою работу на Украине и в России в не зависимости от политической ситуации.

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Французская компания Auchan Holding (Ашан) попала в украинский список «спонсоров войны». Об этом заявил председатель украинского национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков. «Институт репутации должен работать, поэтому мы внесли „Ашан“ в перечень международных спонсоров войны», — заявил Председатель НАПК Александр Новиков. Отмечается, что причиной для внесения «Ашана» в этот список послужило то, что компания не покинула российский рынок после 24 февраля 2022 года и выдавала продукты питания, которые потом отправлялись в Донбасс. После публикации такого заявления ритейлер Auchan заявил, что отвергает любые предположения, что его магазины оказывали гуманитарную помощь российским военным. На данный момент в России находится 230 магазинов сети «Ашан». В марте 2022 года генеральный директор компании «Ашан» Ив Клод заявил, что его компания не будет присоединяться к антироссийским санкциям. Он отметил, что магазины продолжат свою работу на Украине и в России в не зависимости от политической ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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