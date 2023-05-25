25 мая 2023

Дефицит кадров в РФ предложили решить с помощью оргнабора

Экономисты: в России дефицит кадров может решить межотраслевое перераспределение людей
© Служба новостей «URA.RU»
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В РФ наряду с дефицитом кадров присутствует и их избыточность в отдельных регионах Фото:

Существующий в России дефицит кадров экономисты предлагают решить путем привлечения людей из регионов с избыточной занятостью в регионы, где наблюдается недостаток рабочей силы. Об этом заявили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (далее ЦМАКП).

«На рынке труда РФ сформировались два тренда: избыточная занятость и одновременно дефицит кадров. <…> Проблему дефицита кадров предлагают решить с помощью оргнабора. Это механизм, когда привлекаются люди из регионов, где рынок труда избыточен, в те, где нужны кадры», — пояснил «Известиям» руководитель направления ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

Экономист пояснил, что данная инициатива, заключается в межотраслевом маневре, то есть переобучении и переезде около одного миллиона занятых в год на протяжении десяти лет. Отмечается, что аналогичная методика решения вопроса с дефицитом кадров применялась в СССР.

Ранее сообщалось, российские предприятия зафиксировали рекордную с 1998 года нехватку кадров. С наибольшими проблемами по части обеспеченности работниками столкнулись обрабатывающие производства, компании сфер водоснабжения, хранения и транспортировки.

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Существующий в России дефицит кадров экономисты предлагают решить путем привлечения людей из регионов с избыточной занятостью в регионы, где наблюдается недостаток рабочей силы. Об этом заявили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (далее ЦМАКП). «На рынке труда РФ сформировались два тренда: избыточная занятость и одновременно дефицит кадров. <…> Проблему дефицита кадров предлагают решить с помощью оргнабора. Это механизм, когда привлекаются люди из регионов, где рынок труда избыточен, в те, где нужны кадры», — пояснил «Известиям» руководитель направления ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Экономист пояснил, что данная инициатива, заключается в межотраслевом маневре, то есть переобучении и переезде около одного миллиона занятых в год на протяжении десяти лет. Отмечается, что аналогичная методика решения вопроса с дефицитом кадров применялась в СССР. Ранее сообщалось, российские предприятия зафиксировали рекордную с 1998 года нехватку кадров. С наибольшими проблемами по части обеспеченности работниками столкнулись обрабатывающие производства, компании сфер водоснабжения, хранения и транспортировки.
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